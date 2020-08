El encuentro de Camila con Lucía después de salvarle la vida

Los ahogamientos no son un tema menor cuando empieza el verano. Prácticamente todos los días hay algún fallecido por esta causa. De hecho, ayer murieron dos niños ahogados, uno de 4 años en Rojales, en Alicante y otra de 11 años en Almuñécar, en Granada. Ambos en piscinas. Pero la mortalidad recae también en playas y en ríos.

Ayer en Mediodía COPE te contamos el otro lado. La historia de un salvamento.

Lucía, de 14 años, explicó cómo había rescatado a Camila de 10 años en el río de su pueblo, Riba-roja del Turia, en Valencia. Lo hizo junto a su hermano, Héctor. Gracias a los dos la jornada de baño no acabó en tragedia. Una historia real y emotiva.

Hoy las dos han tenido la oportunidad de charlar en directo. Camila nos ha contado que ella estaba con su familia en el río y vio que su hermano mayor se alejaba con un flotador de unicornio. Con sus diez años, no dudó en seguirle. La pequeña ha relatado:”Vi que mi hermano se iba de un puente a otro puente, y de ahí se salió. Yo al intentar salir del puente no pude porque no llegaba al suelo, la corriente era más fuerte allí, y me pasé de donde yo estaba y me pasé más río abajo”.

Menos mal que Lucía y su hermano Héctor se dieron cuenta de la situación y no dudaron en acercarse a la zona para ver qué ocurría. Consiguieron sacarla del agua y llegar a la orilla del río, casi una hora después, donde les esperaban la policía y bomberos. A Camila se la llevaron al centro de salud para curarla las heridas hechas por las zarzas donde había estado atrapada y Lucía la perdió la pista. Pero se quedó pendiente del estado de salud de la pequeña, con lo cual se pasó por la comisaría para dejar su número de teléfono y poder saber algo más de ella.

Ahora las dos están tranquilas y contentas, con la certeza de que todo pasó y se ha quedado en una mala experiencia. Eso sí, han aprendido de ella. Nos han contado sus consejos para no llegar a vivir situaciones parecidas. Lucía nos recomienda “no perder de vista a los padres,y si ves que te estás yendo de la vera del río, gritar y pedir ayuda”. Camila, también está de acuerdo en que “nunca hay que apartarse de lado de donde está tu madre”.

Otra cosa es que los niños, niños son, y no debemos perderles ni un minuto de vista.