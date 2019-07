No encontraron su examen, pero Yasmina consiguió repetirlo y aprobar

El 26 de junio iniciaba su período de exámenes. Tenía que realizar en total tres pruebas. Para completar con éxito la oposición es necesario realizar, lógicamente, cada examen. Si no, no te hacen media. Y para sorpresa de Yasmina, en las primeras notas figuraba como 'No presentada'. Ella no se lo explicaba: “pensaba que había un error”, aseguraba.

Desde ese momento, Yasmina arrancó un periodo de alegaciones. Ella guardaba varios documentos que demostraban que había estado presente. Miembros del Tribunal la recordaban, pero su examen no aparecía por ninguna parte.

Unos días en los que a los nervios se unía la incertidumbre. Cuando hablamos con ella, la Consellería de Educación de Valencia todavía no le había dado una solución. El examen seguía en paradero desconocido, pero finalmente le dieron una alternativa; repetir el examen, y ayer mismo metía los apuntes en el cajón.

Preguntada por cómo le ha ido, Yasmina comentaba que “el proceso global ha ido bien, estoy aprobada”. El siguientes paso es esperar a “la fase de méritos para ver quién se queda con la plaza”. Por contra, el exaamen que tuvo que repetir no le salió del todo bien. Suspendió, pero afortunadamente alcanzó “una media fue suficiente para realizar la segunda fase en la que saque un siete y medio”, explicaba.

A pesar de que le ofrecieron una alternativa, el escenario no era el ideal debido al poco tiempo de reacción: “No estaba en condiciones de hacer un examen de oposiciones de un día para otro”, reconocía. Lo que no se ha solucionado es la misteriosa desaparición de aquel primer examen: “No se sabe nada del examen. Me dejaron comprobar que mi examen no estaba”, comentaba resignada.