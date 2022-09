Empresario español, en Jersón: "No podemos continuar mientras estén bajo bandera de Rusia"

Vladimir Putin ha firmado este viernes en la sala San Jorge del Kremlin los tratados de anexión a Rusia de las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyiay en la que han participado los líderes separatistas de los cuatro territorios ucranianos, Denis Pushilin, Leonid Pásechnik, Vladímir Saldo y Yevgueni Balitski, respectivamente.

Una anexión con la que quiere dejar claro a las autoridades de Kiev, en especial al presidente Zelenski, que la "única vía para la paz" -a la que ha hecho un llamamiento- solo puede pasar por el reconocimiento de la unión a Rusia de estas regiones.

La firma de estas anexiones afecta a cuatro millones de ucranianos que viven en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

En Mediodía COPE, Julio Suárez, empresario español con negocios en la región de Jersón, una de las anexionadas por Rusia, ha dejado claro que los referendos que se han hecho estos días por Rusia para aprobar la anexión han sido totalmente falsos, "es un montaje, he vivido durante diez años seguidos allí y no he conocido a nadie que quiera pertenecer a Rusia, al contrario estaban muy contentos de ser ciudadanos ucranianos y tenían muy mal sabor de boca de otras ocasiones cuando Ucrania ha estado relacionada con Rusia".

Julio Suárez, que ha vivido diez años en Jersón, ve como ahora la gente "tiene miedo, hay incertidumbre por lo que puede llegar a pasar, que nuevas leyes les pueden afectar, si van a llamar a los hombres en edad de ir al ejército, viven en miedo constante porque se han intensificado los bombardeos de día y de noche, es una situación muy tensa".

Desde hace tres semanas están cerradas las fronteras por las regiones anexionada por Rusia, "no puede salir nadie ni entran ni siquiera alimentos y no hay forma de salir, están cerradas todas las fronteras con Rusia, Crimea y Ucrania" cuenta Julio que relata como su hijo que está en Ucrania está ayudando a muchas familias "está ayudando a familias con críos, con ancianos a salir, les lleva alimentos y está ayudando a salir a padres de familias que ya están en España".

"No vamos a poder continuar con los negocios mientras estén estos territorios bajo bandera rusa", reconoce este empresario español.