"Yo empecé como voluntaria y hoy es parte de mi vida"

En España, cada año son hospitalizados más de 1.800.000 niños, según datos del Ministerio de Sanidad. La mayoría de ellos, cuando están en el hospital, están acompañados por la familia. Padres, abuelos, tíos, hermanos... que les hacen compañía en ese momento, cuando más lo necesitan. El problema es que hay una pequeña minoría que no son acompañados durante su estancia hospitalaria. Bien porque, cuando ingresan, los sanitarios descubren que han sido víctimas de maltrato, bien porque forman parte de familias en riesgo de exclusión, con padres que no pueden dejar de ir a trabajar para atender a sus hijos en el hospital, o bien porque, directamente, no tienen contacto con sus padres y están tutelados en un centro de menores.

Esos niños también necesitan sentirse acompañados cuando están en el hospital. Un detalle del que se dio cuenta hace ya 8 años Majo Gimeno, la fundadora de Mamás en Acción, una comunidad de más de mil quinientos voluntarios que realizan acompañamientos a niños hospitalizados en tres ciudades ya: Valencia, Madrid y Murcia, de forma altruista. Y lo mejor de todo es que el acompañamiento no sólo le hace bien a los niños. También se lo hace a las personas que les acompañan. Para dar a conocer un poco mejor a esta comunidad, Amparo Arona, responsable del proyecto 'Curasana', ha estado en 'Mediodía COPE' con Pilar García Muñiz.

"Yo empecé como voluntaria y me fui implicando poquito a poco y es parte de mi vida", ha comenzado explicando Amparo Arona. "Estaba en un momento de mi vida en la que mis hijos eran ya mayores y, lo cierto es que yo siempre había tenido en mente hacer un voluntariado. Y por casualidad oí hablar de mamás en acción y fue una de las mejores deciciones de mi vida".

Para ser mamá en acción el único requisito es saber dar amor: "Nuestro lema es dar la bienvenida a cualquiera que sabe dar amor y es mayor de edad. Tenemos chicas jóvenes, mamás, abuelitas, chicos, señores..."

Arona ha reconodido que ellas acuden cuando las solicitan los hospitales, sin discriminar por patologías o duración. "Nosotros tenemos convenios firmados con las consejerías de sanidad de las comunidades en las que estamos, y nuestros voluntarios se comprometen a hacer mínimo dos acciones al año. Ellos pueden elegir la noche y el día que quieran", ha asegurado la responsable del proyecto 'Carusana'.

Mamás en Acción va a recibir el próximo 28 de octubre el Premio Revista Misión 2021 junto a otros nueve premiados entre los que están nuestro compañero Javi Nieves, la iniciativa 40 Días por la Vida y la Fundación Aladina.