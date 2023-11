Eliana, una de los jóvenes de la 'Generación Leonor': "El Rey nos dijo que se alegraba de ver caras jóvenes"

Hasta hoy, las vidas de estas dos chicas nunca se habían cruzado. Una es la princesa Leonor, la otra es Eliana. Tiene 23 años y es de Tiagua, un pueblo del municipio de Teguiste, en Lanzarote. Para las dos, el 31 de octubre de 2023 será un día memorable.

Eliana Parrilla ha vivido este día tan importante para la princesa de Asturias también desde dentro del Congreso, en la tribuna de invitados. Ha formado parte del grupo de jóvenes elegidos entre la generación de la princesa porque han destacado por diferentes motivos en sus trayectorias. Han sido 20 jóvenes, con edades entre los 18 y los 28 años. En la lista estaban desde un farmacéutico, una estudiante con la mejor nota de la EBAU, un cocinero, una violonchelista, un piloto y hasta un cineasta.

Eliana tenía su hueco en esta lista porque ha demostrado ser una joven solidaria, con una iniciativa personal ejemplar. Acaba de ganar, de hecho, hace pocas semanas, el Premio Accésit 'Joven Canarias' 2023, en reconocimiento a su implicación social, que lleva 15 años realizando. Ha prestado su ayuda, entre otros sitios, en el centro de atención a inmigrantes de Lanzarote y en varias asociaciones con las que colabora el Ayuntamiento de la localidad de Tías, de esa misma isla. Ha estudiado Educación Social y creó la delegación de estudiantes en la Facultad de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Méritos de sobra para representar a los jóvenes de la Generación Z.

“Cuando me llamaron yo pensaba que era un broma y hasta hoy cuando he entrado por la puerta del Congreso no me lo he terminado de creer”, confiesa Eliana Parrilla. Se esperaba un protocolo más estricto y encorsetado, pero reconoce que ha sido un acto muy amigable y una experiencia que se quedará en su recuerdo para siempre y que ha podido compartir con otros jóvenes de su edad, con los que ha tenido la oportunidad de conversar y conocer sus historias. “Todos teníamos la misma impresión de qué hacemos aquí, pero estábamos bastante ilusionados, nos hemos conocido, un montón de medios han querido hablar con nosotros y nos sentimos bastante orgullosos de este reconocimiento que nos han dado”.

Eliana y su breve conversación con Felipe VI

“Destacaría del evento, sobre todo, la cercanía de los Reyes”, comenta la joven, que ha podido hablar brevemente con ellos en el momento del besamanos posterior a la jura de la Constitución de Leonor. “El Rey se dirigió a nosotros y nos dijo que se alegraba mucho de ver caras jóvenes dentro del Congreso y que esperaba que fuera a más”.

El momento en el que recibió la invitación de Casa Real comunicándole que era una de las escogidas para estar presente en la jura de la Constitución de la princesa la dejó “impactada” y recuerda que lo primero que hizo fue llamar a su madre. “Nos pusimos las dos a llorar porque es algo que nunca te esperas”, cuenta Eliana. En dicha invitación se incluía el protocolo de vestimenta. Unas directrices no demasiado exigentes, según explica la joven canaria. Lo único que les señalaron desde Casa Real es que fuera vestido corto a la altura de la rodilla, aparte de las típicas normas para este tipo de actos, como no llevar vestidos de tirantes, con escotes muy pronunciados o de colores muy vivos.

“Hasta que no estás allí dentro en el Congreso, no te das cuenta de que la política es una cosa seria realmente”, apunta Eliana. En cuanto a la impresión que hay generalizada de que los jóvenes no están interesados en la política, la joven considera que esto se debe a que “lo vemos algo muy ajeno a nosotros, por eso creo que la política habría que sacarla un poco de los despachos y llevarla a la calle”.