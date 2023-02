'Doctor en Alaska': el fenómeno televisivo que sigue vivo 30 años después

Su banda sonora acompañó a muchos españoles a comienzos de los años 90 cada viernes por la noche frente al televisor. 'Doctor en Alaska' es para muchos, una de las mejores series del mundo, aunque cuando se estrenó, nadie daba un duro por ella. Acabó ganando 7 Premios Emmys y dos Globos de Oro a lo largo de sus 110 capítulos y seis temporadas, en los cinco años que duró en antena.

Protagonizada por Rob Morrow, narra las aventuras y desventuras de Joel Fleichman, un médico judío recién licenciado que obtiene una beca que lo lleva a trabajar a un rincón perdido de la fría Alaska.

Allí, el protagonista, en contra de su voluntad, tendrá que realizar su trabajo durante cuatro años con el fin de devolver el crédito que le concedió el Estado para cursar sus estudios de medicina en la Universidad de Columbia.

Ahora, casi 30 años después, 'Doctor en Alaska' vuelve a estar disponible en una plataforma de streaming.





Encuentro anual

Espectadores de todo el mundo, como Javier Mañas, no han olvidado en todo este tiempo de ausencia ni la trama ni a sus protagonistas. A tanto llega su afición que desde 1997 organiza en su albergue, 'Allucant', en la localidad zaragozana de Gallocanta, un encuentro anual de fans de la serie.

Fue un amigo, también aificionado a la serie, el que le propuso la idea en 1996. "Tenemos un foro y estabamos planteando hacer una quedada. ¿Qué te parece tu albergue?", explica. En 1997 fue la primera quedada y así hasta el día de hoy. "Estuvimos haciendolo 13 años consecutivos, luego un paron y hicimos el 20 y 25 aniversario", explica.

"Hacíamos un monton de actividades: veíamos los capítulos, teatro, conciertos de música, tratábamos de emular esas barbacoas", todo en referencia a la serie, expone. "Hacíamos una fiesta de disfraces y cada uno tenia que disfrazarse de una persona", dice entre risas.





Llegados de todo el mundo

La asistencia al encuentro, explica Mañas, varía entre las 20 y las 50 personas. "Esa primera vez, vino gente de muy lejos: Barcelona, Santiago, Cádiz.. fue muy representativo", cuenta. También del extranjero. "Hubo una persona que venía de Puerto Rico, de Estados Unidos", asegura.

Una de las fieles que acude a la cita de Gallocanta es Nieves. "Pocas veces he faltado", asegura esta gallega. "No era una serie que se hablara mucho de ella, pero a mi me gustaba los personajes. El respeto entre las rarezas de cada uno", detalla.

"Hace mucho tiempo que no veo un capitulo, aunque los tengo aqui en DVD y VHS", confiesa Javier. Nieves reconoce que ella sí acude a ver los últimos episodios "2 o 3 veces en el último año", e incluso se atreve con la música."Yo llevo los CD que hicimos en el coche", cuenta.