Día Mundial de la Neumonía: "Nadie está libre de padecerla en especial los más vulnerables, niños y ancianos"

Como cada 12 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Neumonía que este año como nos recuerda el laboratorio Pfizer tiene esta etiqueta #WorldPneumoniaDay para crear conciencia y abogar por una acción global para luchar contra esta enfermedad.

Porque la neumonía es una infección de las vías respiratorias bajas que puede estar causada por bacterias como el neumococo, virus como el de la gripe, el SARS-CoV-2 o el rinovirus, y por hongo, que se transmite de persona a persona mediante contacto directo con secreciones respiratorias como mocos y saliva y sus síntomas, que pueden llegar a ser muy graves, pueden incluir dolor torácico, escalofríos, dificultad para respirar, fiebre alta y tos productiva. Incluso después de que los principales síntomas hayan desaparecido tras el tratamiento, puedes sentirte cansado y no volver a la normalidad hasta pasados 6 meses.

Todos podemos coger una neumonía, una afección que es la cuarta causa de mortalidad en el mundo. Atento a estos datos: en 2019, provocó 2,5 millones de muertes en todo el mundo -entre ellas las muertes de 672.000 niños y niñas menores de cinco años-. En España, alrededor de 427 personas son hospitalizadas al día por neumonía -en base a las 155.996 hospitalizaciones registradas en 2019- y en el mismo año se registraron 9.384 fallecimientos por esta causa.

Todos podemos padecer Neumonía en algún momento de nuestras vidas

Se trata de una enfermedad para la que la prevención es clave, como subraya en Mediodía COPE la doctora Isabel Jimeno, médico de familia en el Centro de Salud Isla de Oza de Madrid que destaca que "cuando nos infectamos ya sea por bacterias como el neumococo o por virus como el de la gripe, o por el coronavirus, estos agentes afectan a una zona de nuestro pulmón se puede llenar de moco y ninguno estamos libres de tener neumonía, claro que hay personas con mayor riesgo por tener alguna patología como la diabetes, pero también por ser mayor".

Porque aunque podemos enfermar cualquiera, "la neumonía afecta a los dos extremos de la vida, a los mayores y a los niños, a lo más vulnerables. Lo hemos visto en la pandemia como afectaba a nuestros mayores, menos mal que en este tiempo nuestros niños no han sido tan afectados", señala la doctora Jimeno que advierte de las consecuencias que ocasiona la Neumonía, "cualquier persona que entra en un hospital con una Neumonia va a salir con un escalón menor, su patología de base se ve afectada, su calidad de vida ya no es la de antes y puede haber complicaciones cardiacas estando en el hospital y esas complicaciones pueden ir desde tener un infarto a un accidente cerebro vascular. Por eso tenemos un Día Mundial de la Neumonía para concienciarnos".

¿Cómo debemos protegernos?

"Lo primero, si tenemos patologías crónicas hay que tenerlas muy presentes; no fumar, no beber alcohol, acudir a nuestros profesionales sanitarios que nos van a ayudar y si tenemos patologías crónicas y nos pillamos un catarro, hay que acudir al médico de familia a que nos vean porque no todas las neumonías acaban en el hospital", recalca la doctora Isabel Jimeno.