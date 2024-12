Desmontando los mitos que rodean al fenómeno migratorio en España: "Aportan al sistema más de lo que absorben"

El fenómeno migratorio se ha convertido en uno de los debates prioritarios y más polémicos entre nuestra clase política. Diferentes entidades de la Iglesia, han pedido a los partidos políticos de nuestro país que se esfuercen por alcanzar un acuerdo para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. La irrupción de los migrantes en nuestro país es uno de los tres problemas principales que existen en España según un 30,4% de los ciudadanos que participaron en una encuesta que ha publicado el CIS. Sin embargo, cuando les preguntaron por lo que les afecta directamente, este porcentaje se reducía hasta el 13.7%.

Este descenso en el porcentaje nos plantea muchas preguntas; ¿Lastran realmente los migrantes el salario de los españoles?, ¿Se quedan con nuestras oportunidades de trabajo?, ¿Reciben más ayuda que los propios españoles?, ¿Es “el problema de la migración” en realidad, un mito infundado?

El foco no hay que ponerlo en los migrantes, sino en el poder de las empresas" Raquel Carrasco, profesora en la UC3M e investigadora de FEDEA

En 'Mediodía COPE' nos hemos propuesto desmontarlos, enumerándolos y analizándolos y para ello hemos contado con Raquel Carrasco, profesora en la universidad Carlos III e investigadora de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Nuestra invitada, durante su intervención ha apuntado cuál es el motivo de que la llegada de los migrantes a nuestro país no perjudica a las oportunidades de empleo de los españoles.

"Hay un estudio reciente, que lo que nos explica es que las empresas tienen capacidad para poner salarios más bajos porque hay muchos demandantes de empleo y y pocos oferentes, digamos, y esos sectores probablemente sí que se vean ciertamente afectados por la llegada de inmigrantes jóvenes y poco cualificados como son los que vienen a España. Pero entonces el foco no hay que ponerlo en los inmigrantes, sino en el poder a de las de estas empresas. Por tanto, la respuesta a esta pregunta es claramente que no. Y además, no solamente es un efecto que se encuentra en España, sino en la mayoría de los países de Europa".

"RECIBEN MÁS AYUDA" O "NOS QUITAN EL TRABAJO", SON ALGUNAS DE LAS FRASES MÁS REPETIDAS

'Los migrantes reciben más ayudas que el resto de los ciudadanos españoles' es otra de las afirmaciones que más hemos escuchado repetir y es algo sobre lo que también ha explicado la profesora de la Universidad Carlos III, Raquel Carrasco. "Si uno analiza las cifras desde distintas perspectivas, lo que encontramos es que en España hay es un saldo fiscal positivo. Es decir, los migrantes aportan al sistema en general más de lo que de lo que absorben. Con respecto a los servicios sanitarios, los españoles hacen más uso de los especialistas y los inmigrantes, de los servicios de urgencia, pero no hay un saldo fiscal negativo por culpa de ellos".

¿pOR QUÉ LA llegada DE MIGRANTES NO SUPONE UN RETROCESO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA?

Una vez conocidos todos estos datos, llegamos a la conclusión de que, realmente, no hay argumentos económicos en contra del fenómeno migratorio, y es por ello que hemos aprovechado la oportunidad para preguntar a nuestra invitada, el por qué de una opinión negativa y generalizada con respecto a estos cambios en la estructura de nuestra sociedad.

"Hay una cuestión de desinformación claramente en esta en esta pregunta del CIS. De pronto la inmigración se ha convertido como en el principal problema de los españoles. Creo que tiene que ver más con cuestiones culturales y probablemente de desinformación y que hay que tener en cuenta que esto no es un juego de suma cero y por tanto hay que eliminar estas ideas de que son ellos o nosotros", finalizaba nuestra invitada.