El desabastecimiento también llega al papel y al cartón: “Vamos con un retraso de 5 meses”

Entramos de lleno en un período de compras como ningún otro momento en todo el año y las palabras más repetidas estos últimos días son desabastecimiento y subida de precios. Estas últimas, no sólo enfocadas en productos determinados, sino que se extienden por todo tipo de industrias que, como no, nos acaba afectando al bolsillo.

Hoy nos vamos a centrar en las del papel y el cartón. Fíjate en este dato: de enero a octubre, el precio del papel en Europa ha crecido un 50%. En el caso del cartón, un 40%. ¿Qué sectores son los más afectados por estas subidas del papel y del cartón y cómo nos afecta luego al bolsillo?

Uno de los sectores que ve con preocupación esta subida repentina es el editorial. Muy en auge tras la pandemia por cierto. Las rotativas no han parado de trabajar.

En el último año se imprimieron en España 300 millones de ejemplares de libro.Pues bien, se cifra en un 3% la subida del precio de cada libro que se venda.

No obstante, el encarecimiento de la materia prima no siempre recae en el consumidor final. En toda esta cadena los diferentes eslabones intentan contener los precios para que el producto siga siendo competitivo. Es el caso de Julio, que hace muy poquito fundó su editorial y que, de momento, no se ha visto afectado por esta subida, aunque es consciente de ella.

De todo el papel que se produce del mundo, el 61% viene de China y Estados Unidos. Están ejerciendo una especie de duopolio en la industria y marcan las reglas del juego, especialmente China.

En este ranking, España ocupa el decimotercer lugar, con cerca de 6 millones y medio de toneladas de papel producidas cada año. Algo que es insuficiente para abastecer la demanda nacional.

Estamos hablando de la subida del precio del papel y del cartón, de cómo te afecta a tí. Porque otro sector directamente perjudicado es el de las papelerías. Las tiendas de barrio. Son el punto de venta con el consumidor final. Marta tiene la suya en Valladolid. Cifra en hasta un 20% el aumento de los precios de la materia prima y, eso sí, reconoce que no le ha pillado por sorpresa. Ella tampoco ha tocado los precios, pero nos explica que si esto sigue así, como todo hace indicar, no le va a quedar más remedio que tener que repercutir el aumento de gastos en el cliente.

Estos casos tienen al papel como actor principal, aunque el cartón siempre forma parte del reparto de este y de otros sectores. De hecho, este material se ha convertido en algo imprescindible en el modo de consumo actual. Ahora cogemos el móvil, buscamos lo que queremos, lo pedimos y a los pocos días, o incluso horas.

Ya lo tienes en casa, embalado perfectamente en una caja de cartón. Esto ha hecho que se haya disparado el consumo de este material en los últimos años. Sólo en esta semana del Black Friday se prevén más de 106 millones de envío en toda España. La gran mayoría utilizarán cajas de cartón.

Y quien mejor conoce todas estas subidas. No solo del cartón, sino también del papel, de la tinta, es Patricia García-Manso. Es la propietaria, junto a su hermana, de una empresa de impresión, familiar, que montó su padre hace más de 40 años: DIN Impresiones. En Mediodía COPE nos ha contado que están notando mucho esta crisis del desabastecimiento y que, “acumulamos retrasos de 5 meses”.