El deporte y los estudios unidos para la integración de los menores migrantes: conoce BRAVAL

La Dirección General de Atención a la Infancia señala que Cataluña ha acogido durante los primeros meses de este año 2024 a 664 menores migrantes. Se trata de una cifra récord y de uno de los mayores retos que se le presentan a la Comunidad y también a nuestro país.La acogida es el primer paso, el segundo, la integración. Este último es precisamente el objetivo que tienen desde el proyecto de Braval, que acoge a menores migrantes de entre 10 y 19 años que viven en Barcelona. Braval, además de darle nombre al equipo de fútbol en el que estos menores juegan, se trata de un proyecto que ayuda a la adaptación de estos chicos migrantes en la sociedad a través del deporte y del estudio y se encuentra en el barrio barcelonés del Raval.

"Me di cuenta de que Braval era mucho más que un equipo de fútbol"

Marc Andrei Gaba llegó desde Filipinas hasta la Ciudad Condal con 9 años. Como él mismo ha explicado en'Mediodía COPE', los inicios en nuestro país fueron difíciles ya que no sabía nada de español: “Vine a España justo dos años después de que viniera mi madre. Ese tiempo sin ella fue duro, porque nos faltaba la figura materna. Pero al final consiguió que nos mudáramos con ella. Yo llegué sin entender nada, era verano y fue muy complicado... pero en septiembre, en la escuela, tuve un compañero que era también de Filipinas y que me ayudó mucho a integrarme”.

Su pasión por el fútbol le llevó a conocer a este grupo y ahora se ha convertido en delegado, es decir, en entrenador y guía de estudios de los jóvenes que ahora forman parte de Braval: “Me di cuenta de que era mucho más que un equipo de fútbol, que también era estudios, catequesis... todo tipo de actividades que te hacían estar con los demás. Fue bastante fácil porque no era el único inmigrante. Había gente de Filipinas, de China, de Ecuador... estábamos todos en la misma situación y fue muy fácil”.





"No podías jugar el partido del fin de semana si no habías aprobado"

Marc Andrei ha señalado que este equipo de fútbol no se puede entender sin el estudio y ha recordado que “hubo un punto, cuando yo tenía 14 años, en el que no podías jugar el partido del fin de semana si no habías aprobado. Si suspendías tenías que recuperar con horas de estudio y no podías jugar”.

Ciento ochenta chicos forman parte de este equipo que entrenan y estudian a la vez y por cada cinco chicos hay un voluntario que se encarga de ellos. En esta entrevista con Pilar García Muñiz, Marc ha recordado a Kiko Carbonell, el que fue su mentor cuando tenía 14 años: “Kiko era mi delegado y ahora lo considero mi mentor, es el que me ha ayudado a ser el que soy ahora. Siempre ha sido estricto conmigo a la hora de los estudios y le tengo mucho aprecio por eso. Gracias a él estoy acabando la carrera”.

Marc está apunto de terminar el grado de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad y le gustaría dedicarse a la investigación de mercados mientras compagina su labor en el Braval, la organización social promovida por el Opus Dei que trabaja por la integración de menores migrantes en nuestra sociedad a través del estudio y del deporte.