¿Debes pagar un rescate si hackean tu página web?

¿Sabes qué es un Sodinokibi? Pues es el nombre de un virus informático con el que unos hacker han infectado una página web en Zaragoza y por la que piden 30.000 euros de rescate. La “víctima” en esta ocasión es el Instituto de Empleo de Zaragoza, donde sus 70 empleados no pueden acceder a ninguno de sus ordenadores.

Carmen Herrarte, Consejera de economía del Ayuntamiento de Zaragozana, ha señalado que por el momento no se sabe nada de quiénes son los hackers. Ha asegurado, a su vez, que no van a pagar ningún rescate.

Marco Lorenzo, Responsable de servicios de ciberseguridad para empresas y profesionales del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha aconsejado en Mediodía COPE no ceder en estas situaciones porque sino, se hace negocio. “No se debe pagar el rescate. Se trata de una vía de negocio muy lucrativa porque se está pagando. Lo ideal es no pagar para evitar esta línea de negocio”, ha declarado.

Ojo porque estamos hablando de algo que te puede pasar a ti en cualquier momento. Vas a tu trabajo por la mañana, enciendes el ordenador y zás, te das cuenta de algo no funciona bien...te has convertido en víctima de un ciberataque. Sin ir más lejos, en la misma ciudad de Zaragoza, hay un grupo cervecero muy conocido que está en estas circunstancias. También se han negado a pagar el rescate y como tienen hackeado su sistema operativo tienen que tomar a mano a mano los pedidos que les hacen y luego pasarlo a una tabla excel.

De Zaragoza nos vamos a Jerez. Allí, el Ayuntamiento lleva casi dos meses luchando contra otro hackeo. El 27 de septiembre comenzó el ataque y desde entonces trabajan para normalizar la situación y que funcionen los servicios al ciudadano, pero no lo han conseguido del todo. Entre otras consecuencias, han tenido que comprar 400 nuevos ordenadores en el consistorio. No es algo nuevo. Día sí y día también tenemos casos similares. Pero el modus operandi es bastante similar: hackean y luego piden un rescate en criptomonedas para devolver los sistemas a la normalidad.