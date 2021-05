¿Cuántos inmigrantes quedan todavía en Ceuta y en Melilla?

Se cumple una semana de la jugada de Marruecos que provocó la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta. Te lo hemos contado en COPE.

Siete días después de aquella llegada…¿Cuántos inmigrantes quedan todavía en la ciudad autónoma? Es muy difícil dar una cifra exacta. Esta mañana, en la radio pública, Juan Jesús Vivas ha dicho que el 30% de los que entraron siguen estando. Si se calcula que entraron 10.000, y han retornado 7.800, entonces todavía hay unas 2.200 personas en Ceuta, entre ellos muchísimos menores.

La situación de Melilla es también muy difícil. Lo ha contado hoy su presidente, Eduardo de Castro, en Herrera en COPE.

Mediodía COPE ha hablado con Mihed. Ella prepara y reparte con más voluntarios bocadillos para estas personas.

Ella ha podido hablar con ellos y describe la situación: “Es que no quieren volver, pase lo que pase, porque dicen que por lo menos aquí hay una ínfima esperanza de que puedan llegar a algo mejor pero que en Marruecos no tienen trabajo”.

“Al cerrar la frontera, toda la gente de Castillejo se ha quedado sin trabajo porque la frontera daba mucho trabajo, entraban y salían, trabajaban aquí o el comercio mismo, compraban e iban a Marruecos y lo venían más caros, etc..pero ahora están todos con hambre y simplemente eso, que necesitan algo” ha explicado. “Me dicen: “Mi madre se muere de hambre, mis hermanos se mueren de hambre, no tengo esperanza, no tengo”… la gente se ha arrojado al mar, sin saber nadar, me han contado que ataban botellas para flotar” añade Mihed.

Otra de las personas que desde bien temprano está buscando a estos menores por las calles de Ceuta para ayudarles es Abdeselam Mohamed, de la asociación Alas Protectoras.