Cribado masivo en Ponferrada entre los jóvenes antes del fin de semana

Los contagios no paran, sobre todo, y al igual que las semanas anteriores en los sectores de población más joven.

La incidencia del virus en el grupo de edad de 12 a 19 años es hoy de 798 casos por 100.000 habitantes. En el grupo de 20 a 29 años, de 911. Estos datos que te cuento los ha recogido el último informe del Ministerio de Sanidad.

Empieza otro fin de semana de salidas, viajes y botellones y, sí, ellos continúan siendo unos de los protagonistas en sábados y domingos.

En el caso de Ponferrada, en León. En el estadio ‘El Toralín’ comenzaron el pasado 7 de julio un cribado masivo con tests de antígenos a los jóvenes. ¿Cuál era el objetivo de esta iniciativa? Detectar casos positivos y así evitar la propagación del virus.

La jornada del miércoles se preparó para los jóvenes nacidos entre 1992 y 1999 y la verdad es que esperaba más participación por su parte. Las previsiones más optimistas contaban con llegar a los 500 asistentes por hora, pero la realidad se situaba en los 100.

Ayer, en cambio, la participación fue algo más favorable con los jóvenes nacidos entre el 2000 y 2007.

Hablamos con Maria, de 23 años. Tanto ella como su hermana Beatriz de 21 han acudido a su prueba de antígenos.

Según esta ella: “El miércoles cuando fui yo, que por edad era cuando me correspondía, las propias enfermeras me pedían que por favor siguiéramos divulgando en las redes porque durante toda la mañana no habían tenido casi asistencia”.

María añade que “estos días ha habido bastantes problemas de ocio nocturno, entonces yo creo que los jóvenes tienen miedo a dar positivo, o en caso de no dar positivo, haber tenido contacto y tener que guardar cuarentena”.