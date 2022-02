Crean una red social para devolver la vida a los pueblos: “Si no se visibilizan, no se sabe que existen”

En los últimos 70 años, 23 provincias españolas han visto disminuir su población a la mitad. No sólo su población, también su economía y trabajo. Y todo esto, ha cambiado en cuestión de muy pocos años porque los territorios que ahora llamamos la España olvidada, en 1950 suponían una tercera parte del trabajo del país. Ahora, no supera el 17%.

Si ponemos cifras sobre la mesa, en España hay más de 8MIL municipios. Y de ellos, 1300 no llegan a los 100 habitantes. ¿Y cómo sobreviven estos pueblos? Pues ni más ni menos que por la gente que apuesta por ellos. Gente, por cierto, que cada vez es más joven. Un caso es el de Juan del Canto. Con tan sólo 19 años, se presentó como candidato a la alcaldía de su pueblo, Villalazán en la provincia de Zamora. En aquellas elecciones Juan alcanzó 4 de los 7 concejales que había en juego. Y de esta manera se convertía en uno de los alcaldes más jóvenes de nuestro país: Y un caso muy parecido es el de Jaime Gutiérrez Gil que se convertía el alcalde más joven de Castilla la Mancha, concretamente de Arroyo de Fraguas (Guadalajara), con tan sólo 18 años. Está estudiando un doble grado en Derecho y Dirección de Empresas en la Universidad de Alcalá y está muy orgulloso de poder ayudar a la despoblación, empezando por el pueblo del que es alcalde.

Una red social entre pueblos

Al final, revertir la despoblación no sólo depende de una acción, sino del interés de todos. Porque estos pequeños rincones de España, son necesarios. Y es realmente bueno que haya jóvenes que intenten hacer de los pueblos lugares atractivos para gente de todas las edades.

Hay un ejemplo de alguien que se puso en acción por hacer algo por su pueblo y ha conseguido al menos aportar su granito de arena. Se llama Moisés de la Calle y tiene 25 años. Va todos los veranos a lo que llama “su pueblo”, aunque le pasa como a muchos, que aunque han nacido en una ciudad, sienten como propio el pueblo de su madre o de su padre. El suyo está en Segovia, y es Santiuste de San Juan Bautista. En uno de esos veranos, el del 2020 concretamente, se dio cuenta que días antes de las fiestas, siempre reparten por las casas el típico cuadernillo con las actividades y sus fechas. Pero claro, si alguien venía de fuera no iba a poder saber todo lo que se había preparado para esos días, porque no tenía ese cuadernillo. Y esa “vida cultural” dentro del pueblo no tenía visibilidad.

Se dio cuenta también de que la gente alojada en las casas rurales cercanas preguntaba en el bar o por la calle qué ver o hacer por los pueblos de alrededor. No había información turística, tampoco ofertas de empleo o actividades culturales… ni de su pueblo ni de los más cercanos. Así que compartió la idea con dos amigos más y los tres han creado “Puebloo”, una red social rural que trata de dar a conocer la vida que hay detrás de los pueblos.

Moisés de la Calle ha defendido en Mediodía Cope la idea de que “hay pueblos pequeños que si no se visibilizan, no se sabe que existen”. Los tres amigos están recibiendo un buen feedback desde que pusieron en marcha su aplicación. “Nos están agradeciendo mucho la ayuda que damos a estos pueblos para que la gente vea que es lo que hay en ellos” ha contado Moisés en Mediodía COPE.