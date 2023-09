"Con un golpe mandaba callar a cualquiera": Javi Nieves confiesa cómo fue trabajar con María Teresa Campos

No hay nadie en este país que no conociera a María Teresa Campos. Fueron muchos años en los que su cara, su voz, su acento malagueño y su forma de contar y preguntar muy directa nos acompañaron primero en la radio y luego muchos años también en televisión. María Teresa Campos fallecía este martes a las 5 de la mañana, después de permanecer ingresada dos días en la Fundación Jiménez Díaz a causa de una insuficiencia respiratoria con 82 años.

A la Campos la hemos visto hacer de todo. Y digo "la Campos" porque todos la conocimos así. Dicen que empleamos un nombre precedido de un artículo cuando se mete en nuestra casa y es considerado casi de la familia. Y eso es algo que consiguió la Campos después de décadas presentando todo tipo de formatos en radio y televisión. Fue en 1968 cuando fichó por la Cadena COPE en Málaga, donde estuvo cinco años. Volvería a esta casa después, a presentar 'La Tarde', de 1998 al año 2000. No obstante, fue en televisión donde cosechó prácticamente toda su fama. De la mano de Jesús Hermida, María Teresa Campos tuvo en los años 80 su primera gran oportunidad.

Ya en los 90 cosechó todo tipo de éxitos en TVE, Telecinco e incluso Antena 3. Fue precisamente en Telecinco, en '¡Qué tiempo tan feliz!', donde fichó a una persona que forma parte de esta casa. Hablamos de Javi Nieves, presentador de 'Buenos días Javi y Mar', en Cadena 100, quien ha relatado este martes cómo era trabajar con "la Campos".

"No había diferencia entre la Campos de cuando se apagaba el piloto rojo y cuando se encendía", ha comenzado diciendo el periodista. Ha agregado, además, que tenía mucho temperamento. Algo que, a su juicio, es positivo: "No se puede llegar lejos si no se tiene arrojo, mucho temperamento". Además, María Teresa Campos se hacía respetar "lo hacía a la perfección" y no dudaba en tener mano firme con sus compañeros. "Con un ligero golpe de mano mandaba callar a cualquier contertulio, dirigía la tertulia por lo bajini, señalando, mirándote, dejando de mirarte... Era una maestra. Verla trabajar era una delicia".

María Teresa Campos fue capaz, de hecho, de compaginar su papel al frente de 'La Tarde' con su trabajo en televisión. "No sé de dónde sacaba tiempo. Era una trabajadora incansable", ha agregado.

No obstante, y pese a ser muy temperamental, María Teresa Campos también tenía "su punto de cariño". También ha destacado Javi Nieves su capacidad para innovar. "Apostaba por formatos que nadie podía imaginar. Apostaba por la música. Defendió muchas situaciones y algunas formas de hacer televisión que nadie entendía", ha relatado Javi Nieves. Todo ello, eso sí, por no hablar de su capacidad para manejar otros tipos de contenidos, como entrevistas políticas. "Es una maestra, ha sido una maestra y los que hemos podido verla trabajar hemos aprendido mucho", ha agradecido el periodista de Cadena 100.

También ha contado que no tenía vergüenza. "No tenía ninguna vergüenza. Era muy natural y eso es su fuerte", ha confesado.