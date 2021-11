Cómo un sacerdote de Mora, en Toledo, le dio una nueva oportunidad a un pobre

Con motivo de la quinta Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco estuvo la semana pasada en Asis, una ciudad de 30 mil habitantes de la provincia de Perugia -en el centro de Italia-, en un encuentro con quinientas personas que están en esta situación. Con el fin de que sean escuchados, porque cada persona en la pobreza tiene un nombre y una historia detrás, no es solo un número, Francisco quiso conocer de primera mano las historias de varios de esos pobres.

Sebastián es una de esas personas que ha estado con el papa Francisco contando su historia en Asis. "Soy natural de Palma de Mallorca. De niño era un niño feliz, pero cuando aprendí adiestramiento militar, empecé a ser un chico violento que se metía en líos y peleas", decía el viernes pasado delante del santo padre. "Esta actitid llamó la atención de las personas que en mi barrio se dedicaban al tráfico de drogas. Cuando me di cuenta ya era uno de ellos y comencé a consumir drogas".

Absolutamente arrepentido de su pasado, de las decisiones que tomó y que le hicieron acabar en la pobreza, Sebastián ha estado en 'Mediodía COPE' con Pilar garcía Muñiz, para que, como pide el papa, escuchemos las historias de los pobres, ya que cada uno tiene una que contar. Junto a él ha estado el padre Santiago Conde, Párroco de la localidad de Mora, en Toledo, que ha contado las veces que ha visto a Sebastián: "Cuando escuché a Sebastián hablando de mí en la reunión con el papa me emocioné. Doy gracias al señor por dejarme conocerlo. Cuando yo conocí a Sebastián él estaba en la calle, nada más acabar una misa. Allí estuve hablando con él, igual que más adelante me he encontrado con él en otros sitios".