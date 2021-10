Claves, consecuencias y posibles soluciones del absentismo en las ITV

Si tienes coche o moto seguro que pasar la revisión de la ITV es algo que te resulta familiar. Es un requisito imprescindible para seguir circulando de forma legal y también de forma más segura. Pasar la ITV es algo que, el pasado pasado mes de septiembre no hicieron el 44,4% de los conductores a los que le tocaba pasar esta inspección técnica según Aeca-ITV. En los meses prepandemia esa cifra tan solo rondaba el 20%. Más del doble ahora.

Desde la patronal de las ITV advierten de que casi la mitad de los coches que circulan por nuestras carreteras pueden no estar cumpliendo los estándares mínimos de seguridad. ¿Por qué está aumentando el número de personas que decide no llevar el coche a la revisión obligatoria? No será por facilidades, porque cada vez es más sencillo. Antes se formaban larguísimas colas, algo que ya no sucede porque puedes coger cita previa. Puedes pasarla hasta 30 días antes de que se cumpla el plazo.

En Mediodía COPE hemos tratado buscar respuestas sobre este absentismo de la mano de Victoria Antona. Ella es ingeniera de ITV y ahora es la directoria territorial de hasta 44 estaciones en Castilla y León: “La falta de control de algunos elementos nos puede llevar a la contribución de accidentes. En septiembre ha habido un incremento y no podemos dejar de relacionarlo”, nos confesaba.

Esa es una realidad que no podemos eludir. El riesgo cero no existe, pero cuánto menos se tiente a la suerte, mejor: “Por ejemplo el buen estado de las suspensiones, ante cualquier imprudencia que pueda cometer una persona, puede evitar un accidente”, explicaba Antona. ¿Se puede fomentar que la gente vaya a pasar la ITV? La propuesta que nos dejaba en COPE es clara: “Pedimos que la misma forma que nosotros comprobamos que el vehículo cuenta con el seguro obligatorio, que también a la hora de concertar el seguro se pueda ver que la ITV la tiene al día”.