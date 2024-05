Dos décadas, 20 años se cumplen este miércoles 22 de mayo de uno de los acontecimientos históricos de España: la boda real de Felipe VI y la Reina Letizia en Madrid.

Un especial acontecimiento que siguieron 1.200 millones de espectadores de todo el mundo por televisión, junto a los miles de madrileños y demás ciudadanos que viajaron a Madrid para ser testigos y partícipes de este enlace real por las calles de la capital.

En toda boda la gran protagonista es, sin duda, la novia. Es el centro de atención y en quien se clavan todas las miradas en cuanto aparece en escena para descubrir el vestido de novia que tanto asombro provoca en, por supuesto, el novio y en los invitados. Pero aquel 22 de mayo de 2004, la lluvia quiso sumarse a la celebración para restar protagonismo a Letizia. Tal fue la intensidad con la que caía a la hora en que Letizia tenía que dirigirse a la catedral de la Almudena desde el Palacio Real a pie, que finalmente tuvo que hacerlo en coche.

Un día, sin duda, para el recuerdo de los Reyes Felipe VI y Letizia y también para muchos de los que tuvieron la suerte de ser uno de los 1.200 invitados a la boda real. Entre ellos, la presentadora de 'Mediodía COPE', Pilar García Muñiz.

El recuerdo de Carlos Herrera de la boda de Felipe VI y Letizia

Carlos Herrera, comunicador de'Herrera en COPE' estuvo en esta cita histórica, como ha recordado esta mañana en los micrófonos de COPE.

Herrera desvelaba junto a quién tuvo la suerte de estar cerca durante la ceremonia religiosa. “Yo estaba con Iñaki, Federico y nuestras respectivas. Estábamos cerca de Nelson Mandela”, ha comentado en su programa emocionado tras recordar que estuvo junto a uno de los grandes protagonistas de la Historia.

La chaqueta que la Reina Letizia copió del traje de Pilar García Muñiz en su boda

Para Pilar García Muñiz la primera prueba de fuego para asistir a la boda del año, y de la Historia, llegó cuando recibió la invitación y lo primero que hizo fue mirar el protocolo para saber cómo debía ir vestida, “los hombres de chaqué y las mujeres de corto”, cuenta la periodista.

Pero claro, la del 22 de mayo de 2004 no era una boda cualquiera, era la BODA. Por eso, García Muñiz asegura que “me recorrí Madrid tienda por tienda para ver qué encontraba” hasta que consiguió “dar con una chaqueta y la falda y los zapatos me los hice”, confiesa.

Lo de la pamela ya fue otra historia, porque ella estaba convencida de no llevar, pero “semanas antes comprobé que todas mis compañeras de RTVE que estaban invitadas a la boda llevaban pamela”, así que no le quedó más remedio que comprarse una para no desentonar, aunque no le gustara mucho la idea.

Con el traje, zapatos y pamelas preparados para la ocasión y todo a punto, aquella mañana, sigue relatando Pilar, tuvieron que madrugar mucho porque los compañeros de la Reina Letizia de televisión estaban citados a primera a las 8:30 horas en el Paseo de Camoens de Madrid, desde donde, tras pasar por los arcos de seguridad los trasladaron a la catedral de La Almudena en autobús donde entraron a las 9:15 y no salieron hasta que finalizó la ceremonia.

REV MD131 Madrid, 22.05.04.- Los contrayebtes, el Príncipe Felipe y Letizia Ortiz, durante la Boda Real celebrada en la Catedral de La Almudena de Madrid. EFE/Julio Muñoz No Ventas





No fue hasta después de la comida cuando se produce la anécdota entre la Reina Letizia y Pilar García Muñiz. La comunicadora de 'Mediodía COPE' como ha contado llevaba un traje de chaqueta y falda, una chaqueta “de color blanco y negra”, por la que tuvo que consultar a protocolo por si podía utilizar esos colores.

Una chaqueta que no pasó desapercibida para la novia que aprovechó el momento en el que saludaron la mesa en la que se encontraba nuestra compañera García Muñiz para preguntarle dónde la había comprado y le dijo que “me gusta mucho”, confiesa.





Pasados unos meses, Pilar García Muñiz constata que “vi a la Reina Letizia en un acto con esa chaqueta”.

Para terminar, la presentadora de 'Mediodía COPE' ha asegurado que “comimos muy bien, aunque por nuestra zona se acabó el vino”, lo que llamó su atención de que ocurriera algo así en una boda.

El menú corrió a cargo de uno de los restaurantes más prestigiosos de Madrid: Jockey, desaparecido en 2012. Sirvió cinco menús diferentes para atender todo tipo de necesidades religiosas o dietas.

Un menú con entrantes, jamón y platos típicos de cada una de las 17 comunidades autónomas . Y platos fuertes como la tartaleta de hojaldre con frutos del mar, el capón asado al tomillo y una tarta de chocolate de dos metros de altura y 150 kilos de peso, obra del pastelero alicantino Francisco Torreblanca.