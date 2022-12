Cena de Navidad de los sin empresa: un autónomo la convoca por redes sociales y es todo un éxito

Si te asomas justo ahora a cualquier restaurante, vivas donde vivas, lo notas. ¡Han vuelto, y con fuerza, las comida o cenas de Navidad de empresa!

Es bueno asomarse porque una imagen vale más que mil palabras. Te voy a decir más, también hay memes que valen más que mil palabras. Hemos escogido uno, a lo mejor lo has recibido alguna vez:





Este meme lo recibió en su móvil Juan Gil, un programador que trabaja en remoto y que vive en Menorca. Se lo mandó su madre. Primero, se echó unas risas, después, se quedó pensando en esa idea.

Al poco tiempo, un conocido le contó que en Logroño habían organizado una cena de Navidad para autónomos. Eso fue en octubre, así que Juan lo vio claro, tenía que montar una. Y lo ha hecho. Mandó la convocatoria en redes sociales y la respuesta ha sido IM PRE SIO NAN TE ( en "cinco palabras" que diría el torero).

La cena se ha celebrado este jueves en un restaurante del Puerto de Maó, en Menorca. Se presentaron 15 personas de sectores muy distintos, desde un frutero hasta personas que se dedican al márketing. Discurrió todo tan bien, que cerraron el restaurante y, por supuesto, todos dijeron que el año que viene van a repetir.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y van a repetir porque aunque "a las 20.23 no había nadie y la cena era a las 20.30", lo que parecía un fracaso fue todo un éxito como ha contado con inmensa alegría en Mediodía COPE, el organizador, Juan.

Pues comenzaron a llegar los comensales hasta 15 se presentaron, "conocía a algunos, pero a muchos no. La cena estuvo súper bien, echamos una risa y fue todo muy bien. Había gente de mi mosmo ramo programadores, gente en paro, gente de marketing, porque no hacía falta que trabajáramos, lo importante era compartir una cena" remarca Juan que recuerda que la idea "me surge porque fui a un envento a Madrid en octubre y un amigo me explicó que hacen este tipo de eventos desde hace tres años en Logroño y no solo una cena como esta, sino que hacen otras actividades para recaudar productos para los bancos de alimentos y pensé que lo más importante era poder abrir esa cena, salir de nuestro círculo y acoger a más gente".

Por ello no van a esperar hasta la próxima Navidad para celebrar más reuniones y compartir momentos entre los que ya son amigos.