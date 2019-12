Castellarnau, experto penalista sobre la inmunidad de Junqueras: "Es una sentencia poco valiente"

La sentencia del Tribunal Europeo resuelve que Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana era eurodiputado justo en el momento en el que se publicaron los resultados y que, por tanto, gozaba de inmunidad. Este es el titular pero en Mediodía COPE no nos gusta quedarnos con el mero titular que, casi siempre, esconde muchos matices.

Y ese el caso de esta sentencia comunicada esta mañana por el Tribunal de Estrasburgo. Abre numerosos interrogantes y no sólo sobre el futuro más inmediato de Oriol Junqueras. Aunque el fallo responde su caso particular, queremos valorar si puede tener consecuencias, de manera indirecta, sobre la situación de Carles Puigdemont y de Toni Comín, los dos eurodiputados electos que permanecen huidos de la Justicia española.

Surgen muchas preguntas las que surgen que en Mediodía COPE hemos trasladado a Eloi Castellarnau, un experto que se ha leído la sentencia comunicada esta mañana por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “Es una sentencia que creo que es poco valiente. Deberíamos haber exigido que se hubiera mojado en algunas cuestiones que creo que son fundamentales. Creo que es una sentencia políticamente correcta asumiendo argumentos de la defensa el señor Junqueras, pero que no se ha mojado a la hora de acabar de concretar cuáles son los efectos prácticos” valoraba.

Otra de las dudas que aparecen a raíz de la inmunidad es si esto puede afectar a los líderes independentistas fugados. Es decir, a Puigdemont o Comín: “No es exactamente el mismo caso. De hecho se tramitan por procedimientos diferentes, incluso el de Puigdemont y Comín no es un solo procedimiento. Aunque ellos digan que que están a disposición de la Justicia española realmente eso no es así”, explicaba Castellarnau.

El abogado penalista ha señalado que “el señor Junqueras ya es un penado, no es un preso preventivo y por lo tanto ya tiene la inhabilitación”. Otro de los elementos claves es el hecho de que el Tribunal Supremo no pidiera el suplicatorio para Junqueras: “Puede atentar a un proceso con las debidas garantías y por lo tanto la consecuencia jurídica de esta Resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría acabar derivando en la nulidad de la sentencia, al menos en lo que respecta al señor Junqueras”.