Cáritas Tenerife atiende a los afectados: "Ofrecemos compañía a la gente que lo necesite"

El incendio de Tenerife continúa avanzando y ya ha arrasado 15.000 hectáreas, un 50% más que hace dos días, casi un tercio de la masa forestal. Se trata del más grave de la isla en los últimos 40 años, lleva ya 7 días activo y ha afectado a vecinos como Honorio, un joven de 34 años de la localidad de Agua García que ha tenido que ser desalojado de su casa junto con su padre, su madre y su tía, tres personas dependientes.

"Todo esto ha sido un proceso muy duro, hay zonas en las que la gente está volviendo a sus hogares y otras que siguen en los centros", ha dicho en 'Mediodía COPE' el director de Cáritas Tenerife, Juan Rognoni: "En Cáritas nos hemos puesto a disposición de todos los cuerpos que ayudan y también poder acompañar a todos los que están sufriendo y compartir con ellos ese sufrimiento. Cáritas no es una organización que atiende la emergencia, todos los que tienen los recursos y la capacitación para ayudar lo hacen. Ahora mismo nosotros ofrecemos compañía para las personas que lo necesiten, damos gracias porque no ha habido daños personales ni familias que hayan perdido a alguien por el incendio. Se preocupan por las casas y los campos, pero no más".

Realojados en los colegios de la zona

Honorio y sus tres familiares se encuentran ahora mismo desalojados en un colegio a 5 kilómetros de su casa junto con otras familias con niños o personas dependientes. Ellos se enteraron del incendio por televisión, pero no pensaron que fuese a extenderse de esta manera monte arriba. Ahora temen que el fuego llegue al centro de Agua García porque el bosque entra en forma de lengua hasta el corazón del pueblo. Honorio, como otros evacuados, están muy agradecidos a los voluntarios. Voluntarios como Carmen, encargada de la comida en el colegio en el que están durmiendo. Esta mañana ha pasado cerca del incendio cuando llevaba ropa y medicinas a unos amigos. Nos cuenta que le costaba respirar por culpa del humo. Carmen es una de las voluntarias de Cáritas que están ayudando durante estos días.