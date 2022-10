Cada vez más familias se apuntan a las colas del hambre: "Estoy saliendo adelante gracias a las monjas"

En España hay más de 13 millones de personas en riesgo de pobreza. Es casi el 28% de la población, lo que supone un punto más que hace un año. El dato es relevante hoy, cuando celebramos Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. La pandemia es, sin duda, la gran culpable, pero la subida de los precios a raíz del conflicto en Ucrania también está ahí, y se espera que todos los indicadores que miden esta pobreza continúen al alza durante los meses de invierno. Para conocer cuál es el perfil de las personas que se encuentran ahora mismo en situación de pobreza, en 'Mediodía COPE' nos hemos acercado a la cola de un comedor social de Madrid ubicado en plena Ciudad Universitaria: el comedor parroquial San Francisco, de la parroquia de San Bruno (de la calle Beatriz Bobadilla) y regida por las Religiosas Terciarias Capuchinas.

La hermana Concha nos cuenta que cada día van por su comedor más de 100 personas y que intentan darles un trato personalizado, algo que nos ha confirmado en directo nada más terminar de comer Ana, una joven peruana que llegó hace poco más de un año a España. Los platos del día, deliciosos: una sopa de arroz y mariscos y unas albondigas. Nos cuenta que está encantada con esta monja, que es la primera que la ayudó cuando se quedó sin las ayudas sociales: "Hace ya nueve meses que recibí su apoyo en este comedor como beneficiaria sin tarjeta. Hace un año se me puso la situación difícil y me subieron el precio del alquiler de mi habitación. Además, se me complicó acceder a la bolsa de la compra. Gracias a Dios que la hermana Concha me permitió acceder a este servicio. Estoy saliendo adelante gracias a las monjas".

"Hay familias que de repente, por cosas de la vida, necesitan esta ayuda del comedor", asegura José María, un jubilado voluntario del comedor desde hace un año y medio. "El primer tuno es a las 10.45 y el último a las 13.15 de la tarde, y van entrando de diez en diez hasta que hoy, por ejemplo, han entrado 110 personas. Antes del verano eran 70 u 80".