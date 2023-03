Aumenta un 38% el número de agresiones a sanitarios desde 2022: "Es la gota que colma el vaso"

Tal día como hoy hace tan solo 3 años, veníamos de un fin de semana en el que los centros sanitarios estaban colapsados. Ese mismo día, el 9 de marzo, llegaron las primeras suspensiones de clases, el cierre de negocios y de todo tipo de actividades. Y unos días después llegó el confinamiento.

A partir de ese momento, de la saturación sanitaria, empezaron a surgir homenajes de todo tipo y los aplausos diarios para reconocer a esos héroes. Esos mismos sanitarios ahora vuelven a ser noticia por algo completamente diferente, por el número de agresiones que sufren durante su trabajo. Se ha batido un récord, nunca antes se había registrado un número tan alto de agresiones en consultas médicas. En el último año han aumentado un 38% hasta un total de 843 ataques.

Según los datos que se han conocido hoy, son más las mujeres agredidas que los hombres, representan el 61% del total de casos. El 43% de las agresiones se registran en centros de salud. Además, Cataluña, Extremadura y Cantabria han sido los territorios en los que se han registrado más agresiones a médicos.

En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz ha charlado con Javier Gutiérrez, doctor de urgencias en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y que sufrió una agresión hace tan solo unos días.





Agresiones a sanitarios durante su horario laboral

En el caso del doctor Gutiérrez, le agredieron de forma verbal y física hace escasos días: “En la hora de visitas familiares en el área de observación quirúrgica del hospital, un enfermo que teníamos ingresado se levanto de la cama y junto a un familiar empanzaron a insultar y a amenazar de muerte. Me agarraban de la bata y me empezaron a perseguir de forma intimidatoria. Entre el tira y afloja me caí al suelo, y en ese momento llegó el vigilante de seguridad del área de urgencias y controló la situación. Fue una agresión verbal, y física hasta cierto punto, porque el hombre no me empujó pero provocó que me cayese al suelo”.

Desgraciadamente, esto es más habitual de lo que parece y no solamente por los datos que se acaban de dar a conocer. Javier también ha explicado que esta no ha sido la primera vez que ha vivido una situación de este tipo: “No es la primera vez que me ha pasado, en las salas de espera de urgencias se suelen vivir crispaciones. Pero en el resto de ocasiones que he vivido, han sido leves, ya que han sido agresiones verbales y algún intento de agresión física. Son frecuentes en las áreas de urgencias, no solamente a personal facultativo sino que también al personal de enfermería que también está en primera línea. En atención primaria y en urgencias son los dos lugares en los que más agresiones se viven”.

¿A qué se debe este aumento de agresiones?

Existen varias teorías, pero todas ellas tiene un factor en común: la pandemia. El doctor Gutiérrez ha opinado al respecto: “La pandemia ha supuesto la gota que ha colmado el vaso, de un sistema sanitario absolutamente maltratado por las diferentes administraciones por muchas circunstancias. En primer lugar, de tipo laboral ya que las diferentes áreas deben estar bien dimensionadas por el departamento de recursos humanos. En segundo lugar, de tipo contractual, tienes que fidelizar a las plantillas con contratos que no sean miserables como los que se han visto en los últimos años. Esto es un problema crónico, no es de ahora pero se ha colmado el vaso. Porque la demora, la lista de espera y la gente que va a urgencias provoca un mayor clima de crispación”.