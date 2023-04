Director comercial de Atún Rojo Fuentes en 'Mediodía COPE': "Lo podemos comer hasta sin cocinar"

Pilar García Muñiz se ha trasladado este martes del estudio de Mediodía COPE al Salón Gourmets, una de las ferias gastronómicas más importantes de España. El micrófono azul de COPE ha recogido el ambiente y la excelencia de esta feria desde el stand de la marca líder en producción de atún rojo, Fuentes.

A lo mejor has tenido la suerte de probrarlo alguna vez, pero si no es así debes saber que el atún rojo es un producto premium protagonista absoluto de la gastronomía japonesa y cada vez más presente en las cocinas de grandes chefs de todo el mundo. En Japón llevan años disfrutando de él muchos años, pero en el resto de países va entrando en las cocinas de grandes chefs de todo el mundo. Por eso no podía faltar en una feria gastronómica como Salón Gourmets.

Puedes pensar que estamos hablando de un producto cuya producción recae lejos de aquí, pero te sorprenderá saber que la empresa de referencia en todo el mundo es española e Isaac Hermo es el director comercial de Atún Rojo Fuentes.

En este salón Pilar García Muñiz y el equipo de Mediodía COPE ha podido ver lo mejor de lo mejor en gastronomía y, el atún rojo, ya no puede faltar y no falta en enventos de este tipo, "es parte de esa gastronomía, antes estaba vinculado a Japón, pero ya cualquier restaurante tiene un plato con atún rojo", afirma el director comercial de Atún Rojo Fuentes.

¿Por qué tiene tanta aceptación entre los grandes chefs? "Es por su gran versatilidad que les permite hacer grandes platos y por lo que aporta el producto a los consumnidores, esas delicias gastronómicas. Lo podemos comer hasta sin cocinar", invita Isaac Hermo que subraya como Atún Rojo Fuentes se encarga de surtir de este espectacular producto a todo el mundo. es la marca líder a nivel mundial "producimos en torno a 18.000 toneladas que sacamos de diferentes instalaciones que tenemos en España, Marruecos, Malta, Italia... y acaban en cualquier rincón del mundo. El principal consumidor es Japón o las empresas japonesas y estas las distribuyen por todo el mundo".

El atún rojo es un producto muy especial, de mucha calidad que en su tratamiento requiere también bastante conocimiento. Por ejemplo, en el proceso para extraer todas sus partes, un proceso que se llama ronqueo y que, por cierto, los visitantes de Salón Gourmets pueden presenciar en vivo y en directo. ¿En qué consiste el ronqueo y por qué se llama así? "Es el despiece del atún. Al igual que lo conocemos del cerdo o la vaca, se hace con el atún, tiene ese nombre que hace alusión a Cádiz y al ruido que hace el choque del cuchillo con la espina es como un ronquido y de ahí el nombre de ronqueo. Hay que conocer muy bien el producto, controlar muy bien los procesos, como cortarlo, como mantenerlo para que lo que es un manjar no se convierta en un producto común"

Y con todas esas partes, va tomando forma el objetivo al final la elaboración del plato, la preparación, la presentación, la creatividad. Todos esos pasos también lo estamos viendo en el Salón como se preparan las tapas del concurso Gourmet Tapa by Fuentes.

Ya sabemos que del atún rojo se aprovecha todo (si del cerdo los andares, del atún hasta los nadares), pero ¿cuáles son las últimas tendencias en cocina, qué es lo más extraño que os piden? "Empiezan a pedirnos las partes más extrañas, el paladar, las orejetas que es una parte de las carrilleras del atún, la piel - que también se aprovecha- es lo último que nos están pidiendo", desvela Isaac Hermo,director comercial de Atún Rojo Fuentes.