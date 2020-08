Antonio Herraiz: "En Alsasua comparan a la Guardia Civil con el coronavirus y Marlaska calla"

Último viernes de agosto en el que millones de españoles se preparan para volver de sus vacaciones en un año que es atípico para todos. Lo inmediato, es la vuelta al cole, y los padres, profesores y niños siguen con las mismas incertidumbres a pesar del plan presentado a las comunidades autónomas. Sin establecer ratios de alumnos por clase, sin definir un ‘plan B’ cuando haya un brote, el marrón sigue en el tejado de las consejerías de educación que a su vez se lo van a pasar a los equipos directivos de los centros.

Hoy en COPE estamos hablando con los profesores, porque, en última instancia, son los que van a tener que actuar e improvisar sobre la marcha. Y van a tener que hacer, en muchos casos, de docentes y también de policías. Ponte por un momento en su lugar: con una clase de 25 alumnos o más, a cada instante: “A ver, Sofía. ¿Te has lavado ya las manos cinco veces”. “No, sólo llevo tres”. “Venga al baño que te quedan dos y no salpiques”. “Oye, Carlitos, majete. Ponte la mascarilla”. “Y, tú, García, no te acerques tanto a Muñoz que os estáis rozando”.

Suena a disparate, pero va a ser así. Al final, van a ser los profesores los que van a tener que controlar lo que en el protocolo queda en simples recomendaciones básicas. Diego Fernández es profesor de primaria en un colegio de Santander. Al final, van a ser ellos los que tendrán que asumir la responsabilidad ante padres y alumnos.

"Yo entiendo a las familias que a veces pueden recibir mensajes sueltos y les puede crear un poco de alarma. Por eso nosotros, desde el cole, ya llevábamos desde junio y desde este lunes, preparando un poco la estrategia de comunicación a las familias. Cómo dar a las familias toda la información, que va a ser bastante, de una manera clara, concisa, para que estén tranquilas y que sepan que el colegio está preparado para afrontar este nuevo reto", ha explicado Diego.

En el Gobierno siguen insistiendo que hay que estar tranquilos, una razón de peso para no estarlo, mientras los brotes se siguen multiplicando. A la espera de la vuelta al cole y el regreso al trabajo de millones de españoles, la novedad de este viernes es que, en España, la agencia de medicamentos ha autorizado el primer ensayo clínico de una vacuna experimental. Van a participar 190 voluntarios. Enseguida te lo ampliamos.

Por cierto, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue impasible ante el acto previsto para mañana en Alsasua para atacar a la Guardia Civil. Este pueblo navarro, ya sabes, es icono para los que quieren echar a la Benemérita del País Vasco y Navarra porque allí dos agentes y sus parejas sufrieron una paliza, precisamente, por ser guardias civiles. Y los radicales lo celebran. De hecho el cartel de este día que bautizan como el “Ospa Eguna”, día del adiós, es más que significativo de lo que pretenden. El lema es “Tú eres el virus” y compara a los guardias civiles con el coronavirus. En COPE, el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, ha pedido al Gobierno de Sánchez intervenga para que no se produzca una nueva ofensa contra la guardia civil en Alsasua.

“Nosotros creemos que es un acto de acoso directo a la Guardia Civil, a sus familias… Hay un cuartel de la Guardia Civil en Alsasua, todos sabemos qué ocurrió en Alsasua hace un par de años y bueno, hemos pedido, yo creo que con mucho sentido, a la delegación de Gobierno y a la Audiencia Nacional, que tomen las medidas que tengan que tomar para evitar este tipo de actos”, ha defendido Javier Esparza.

Un acto infame de ofensa a la Guardia Civil que, en ningún caso, se debería celebrar. Pero, claro, no hay que olvidar que el PSN gobierna en Navarra gracias a la abstención de BILDU. Así se entiende mucho mejor el silencio del ministro Marlaska.