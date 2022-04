P. Antonio Bellella, C. M. F.: "La relación es el agua donde nos movemos"

La 51ª edición de la Semana Nacional de Vida Consagrada que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa (ITVR) de los Misioneros Claretianos ha comenzado este 20 de abril con el lema Somos relación. Somos en relación.

Este evento está dedicado a la vida consagrada. Pero... ¿qué es la vida consagrada? Los católicos estamos llamados, desde que somos bautizados, a seguir a Jesús. Pero hay personas que reciben de Dios una llamada “especial”, una llamada a realizar un seguimiento más cercano de Jesús, a entregar su vida totalmente a Dios.

La vida consagrada también se caracteriza por vivir los llamados consejos evangélicos: son la pobreza, la castidad y la obediencia. La vida consagrada tiene diferentes caras, existen varias formas de vivirla: por ejemplo, los ermitaños, que viven apartados del mundo, o la vida religiosa: los monjes, frailes y monjas que conocemos todos. Son los que cuidan a nuestros ancianos en las residencias, atienden a nuestros pequeños en los colegios, están al frente de comedores sociales, casas de acogida...

A todos ellos está dirigida esta Semana Nacional de Vida Consagrada que organizan los Misioneros Claretianos cada año a través del Instituto Teológico de Vida Religiosa. Esta edición se titula Somos relación, somos en relación, un tema al que ha respondido en su sesión de apertura el cardenal Aquilino Bocos, C. M. F.

Por 'Mediodía COPE' ha pasado el director del ITVR, el misionero claretiano Antonio Bellella. Ha explicado que "no es posible ninguna vida sin relación. La relación es la fuente de la vida. Nos lo dice la Sagrada Escritura. Para nosotros la relación es el agua donde nos movemos. Si no hay relación, no hay vida. Y una vida consagrada que no se relaciona con el mundo, con la gente más sencilla, que no se relaciona con todo aquello que constituye el tejido social... y, sobre todo, si olvida su relación fundante, que es la relación con Cristo y la relación con Dios, no tiene sentido".

Bellella también ha explicado que el concepto de la relación tiene una fuerte presencia en el magisterio del Papa Francisco. "Por ejemplo, la Fratelli Tutti, la relación entre hombres y mujeres entre sí, la categoría de 'hermano', la categoría de 'filiación', somos hijos de Dios, la Evangelii Gaudium nos habla del encuentro con Cristo y con Dios como algo fundante de la persona humana; la Amoris Laetitia, las relaciones con la familia; la Laudato Si', las relaciones con el planeta, con la naturaleza... con nuestro hábitat, que estamos destruyendo, precisamente porque establecemos con él una relación contaminada y lo contaminamos, claro".

La Semana Nacional de Vida Consagrada ha comenzado a celebrarse, tras la pandemia, en una doble modalidad, online y presencial. "Dada la media de edad de los religiosos en España, creo que la modalidad online ha posibilitado que, para muchas personas que no pueden salir de casa o que, por ser ancianas, forman parte de los grupos de riesgo, hayamos podido continuar con una oferta formativa de muy buena calidad. Creo que la modalidad online ha venido para quedarse porque hay mucha gente que la sigue y porque posibilita a muchas personas, que de otra manera no podrían formarse, estar actualizadas", ha explicado el director del ITVR.