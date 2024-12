La anécdota de Benedicto XVI junto a un oficial nazi que explica su vocación: "Párroco en un pueblo"

Se cumplen dos años del fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Fue el día 31 de diciembre de 2022, a las 9:34h y aquel día, casi 50.000 personas se acercaron hasta la plaza de San Pedro, en el Vaticano, para dar el último a adiós al Papa teólogo que cautivó a millones de corazones.

Benedicto XVI, 'El Papa de la razón' que es también el título del último libro publicado por el profesor de teología de la Universidad de Navarra, Pablo Blanco Sarto, el primer volumen de la 'Biblioteca Ratzinger' y quien nos ha acompañado en 'Mediodía COPE' para explicar la importancia de su legado a la Iglesia y a toda la humanidad.

La renuncia de Benedicto XVI es la mejor explicación de cómo tiene que ser un servicio en la Iglesia" Pablo Blanco, profesor y biógrafo de Joseph Ratzinger

"En primer lugar ha dejado una teología entre dos milenios, que recoge lo mejor de toda la historia, de la teología anterior y al mismo tiempo lo actualiza. Su pontificado dejó también un magisterio luminoso y creo que esa misma actitud la ha reflejado en su vida. La renuncia es la mejor explicación de cómo tiene que ser un servicio en la Iglesia; cuando uno ve que la salud o la edad no acompañan pues uno pasa tranquilamente el relevo al siguiente", afirmaba el biógrafo del papa Benedicto XVI.

Hemos aprovechado la oportunidad para preguntar a nuestro invitado sobre el nacimiento de la vocación sacerdotal en Joseph Ratzinger: "Hay algunos autores que dicen que ya desde los siete o diez años. Sin embargo, cuando él habla su vocación dice como se fue sumergiendo poco a poco en ese océano infinito de amor de Dios. Cómo el descubrimiento de su vocación fue progresivo, indudablemente, pues sus orígenes o su familia o la piedad popular del pueblo bárbaro influyeron, pero hay un experiencia que le marcó profundamente, la del Tercer Reich, la del nazismo.

COPE Funeral del Papa Benedicto XVI, el Papa emérito

una temprana vocación sacerdotal, el tercer reich y el legado de su obra

"El ver ese mundo sin Dios y esa locura que suponía el nazismo, pues eso le confirmó en su vocación. Hay una anécdota con un oficial de las S.S., quien le preguntó qué quería ser y él le respondió "quiero ser párroco en un pueblo" y esto sirvió para que el resto, sus compañeros, también se mantuviera firme en sus propias decisiones", añadía Pablo Blanco.

Sobre los momentos más destacados del Pontificado de Francisco, Pablo ha destacado los siguientes: "Esa actitud de servicio, de disponibilidad que nos dejó un magisterio que recogía, digamos, lo mejor de su pensamiento, de su teología. Después, que comenzó con lo que podríamos llamar la operación limpieza en la Iglesia, o sea, él empieza con el tema de los abusos, él empieza con toda la operación de transparencia financiera que después siguió el Papa Francisco. Y creo que también nos deja ese gesto de la renuncia, de decir, "Bueno, yo aquí lo he dado todo, he hecho lo que he podido, que siga otro con mejores condiciones físicas como es el Papa Francisco. Es un gesto de humildad, la mejor explicación de lo que constituye el ministerio", finalizaba nuestro invitado.