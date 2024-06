El Alzheimer como lección de vida: "La esperanza solo se construye en base a la fe y al amor"

En España, más de 800.000 personas sufren la enfermedad del Alzheimer. Sin embrago algunos estudios aseguran que habrá más de 3,6 millones de personas en nuestro país con esta enfermedad en 2050. Manuel López- López es una de esas personas que conoce bien esta enfermedad que para la que, por desgracia, aún no existen tratamientos o esperanzas de cura y que afecta no solo al enfermo, si no a todo el entorno familiar.

Manuel tiene 83 años y tiene también energía y ganas de continuar trabajando en los retos y objetivos que se propone. Es un enamorado del mar y ha navegado por todo el mundo, es por ello que no es causalidad que su último libro tenga por título: 'Navegando del Duelo a la Esperanza', y en este cuaderno de bitácora, como a él le gusta llamarlo, resume los aprendizajes y las lecciones que adquirió con la enfermedad de su mujer, Lita, quien falleció en febrero de 2023 como consecuencia de esta enfermedad neurodegenrativa.

"El símil naval es muy interesante"

Hoy nos ha visitado en 'Mediodía COPE'para hablarnos de su nuevo libro y de cómo ha sido este largo proceso junto a Lita. “Para mí es importante el tratar el tema de que las personas que tengan un duelo, tengan también un motivo para la esperanza. Me ha parecido que el símil naval es muy interesante, cuando uno va en un velero, los que están en el muelle no huelen el viento... si uno piensa que le ayudarán los del puerto, están equivocados. No hay una enfermedad, hay un estado emocional familiar. Además, no se conoce como funcionan los procesos neuronales y, sobre todo, la percepción que tenemos de la realidad es parcial. Todo ello me ha llevado a pensar que es la situación que uno se encuentra cuando está navegando por el mar”.

“Lita negó la realidad y mi reacción buscar soluciones, es absoluta incertidumbre”

Fue en el año 2006, mientras vivían en Indianápolis, en Estados Unidos, cuando Manuel y su mujer Lita, se sometieron a un programa de salud preventivo para residentes de más de 65 años. Se identificó el estado cerebral de cada uno y en el examen confirmaron que Lita había desarrollado esta enfermedad.Lita reaccionó muy mal a la noticia y no lo aceptó … “Lita negó la realidad y mi reacción fue empezar a buscar soluciones... es absoluta incertidumbre”.

Algo de lo que habla Manuel en su nuevo libro es de la realidad del cuidador, del vigía como a él te gusta llamarle, una realidad que afecta a todos los ámbitos de la familia, e incluso más al que cuida del enfermo. Manuel añadía que “la persona enferma vive la realidad. Una semana antes de fallecer, mi mujer me miró a los ojos y me dijo 'eres un traidor', me sorpendí y me guiñó el ojo, después me dijo que era broma... es una muestra de que el enfermo siente y conoce mucho más de lo que pensamos.

La ayuda de los 'ángeles transversales'

Los amigos invisibles o los 'ángeles transversales', tal y como los define Manuel, son aquellas personas que nos ayudan en este camino... “personas invisibles que te hacen llevar una situación de esperanza... nosotros nos vinimos a España por que necesitábamos comprensión y amor, aquí queríamos buscar la esperanza de futuro. La decisión fue muy discutida y analizada, mis hijos respetaron la decisión de volvernos. Un día, cuando mi mujer entró a la residencia me dijo 'qué bien, ya estamos en casa', eso significa que el enfermo siente, que el cuidado que le están dando es el de una familia o una casa”.

Además, Manuel sostiene que es importante reconocer y aceptar 'la mano invisble de Dios' en una enfermedad como la que han experimentado, a lo que recalcaba que “Ha sido un descubrimiento el ir viendo que lo que diferencia a la persona es el alma, que tiene futuro y que puede construir la esperanza, esa esperanza solamente se construye en base a la fe y al amor”.