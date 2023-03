Álex Roca, el primer atleta del mundo con discapacidad en completar una maratón, en COPE: "Estoy impactado"

Alex Roca es la imagen de una historia de superación. Su nombre ha sonado hoy en todos los informativos del país. Cinco horas, 50 minutos y 51 segundos. Ese es el tiempo que ha tardado este hombre en completar el mayor hito histórico. Y sí, se trata de un hito histórico porque Alex Roca se ha convertido en el primer atleta del mundo con una discapacidad física en completar la maratón de Barcelona.

42 kilómetros ha recorrido Roca, quien gracias al empuje de todos los asistentes consiguió llegar a la línea de meta. Llegó en el puesto 8.651 de los más de 8.700 hombres que cruzaron la meta. Con solo seis meses y a causa de un herpes en el cerebro, le dijeron que nunca podría andar. Los médicos le dieron aquella noticia porque Alex sufre una parálisis cerebral con una discapacidad física del 76% que afecta a su movilidad. No obstante, no es la primera vez que completa una hazaña física de este calibre. Alex ha sido capaz de completar la Titan Desert en bicicleta, ha hecho cinco triatlones, seis medias maratones -entre ellas la de Nueva York- y la Pilgrim Race -una carrera en bici de montaña por etapas que se disputa en España.

Alex, 'el hombre sin límites', dice que esto ha sido un sueño hecho realidad. Primera persona, el primer deportista con ese grado de discapacidad, que consigue completar una maratón. Alex Roca y su mujer, Mari Carmen Maza, se han pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE' para hablar de esta gran hazaña.





Para poder llevar a cabo la entrevista, Mari Carmen ha actuado a modo de traductora, ya que él se comunica a través del lenguaje de signos. "Estoy un poco muerto, no te voy a decir que no", ha admitido Roca. Pese a todo, ha asegurado estar "ilusionado y orgulloso de tener esta discapacidad porque siempre digo una cosa: debemos aceptar nuestras condiciones y potenciar todo aquello bueno que tenemos para luchar contra el mundo".

En este sentido, Alex ha admitido que "siempre he tenido esta suerte, que siempre he pensado que era una dificultad, pero eso me ha hecho una persona resiliente para estar en el mundo, ser un gran afortunado". No obstante, y pese a haber completado otras carreras deportivas, ¿por qué esta es tan importante? "Es mucho más difícil hacer la maratón que hacer 700 kilómetros en bici", ha confesado. "Tengo un 76% de discapacidad física y mi pie está muy curvado. Tengo dos operaciones y una gran curvatura. Cuando corro, tengo un gran impacto, al igual que mi rodilla y parte de mi cuerpo", ha explicado. En este sentido, ha agregado, además, que sufre de "hemiplejia", es decir, una parálisis en gran parte de su cuerpo.

"Si voy en bici, el impacto no es tan grande y además voy en una bicicleta tándem con otra persona delante. Puedo parar más, hidratarme mejor, comer. En cambio, haciendo una maratón, tengo de tiempo máximo seis horas para hacer 43,195 kilómetros. Ahora mismo me siento orgulloso de haberlo hecho y estoy impactado a nivel físico y a nivel mental", ha agregado.