300 kilómetros diarios para poder recibir radioterapia: “Estamos desamparados”

Estos días se habla bastante de la reforma de la financiación autonómica. Una de las propuestas, que defienden 8 regiones españolas pide que se tenga en cuenta la dispersión de la población. Para entender esta petición el siguiente dato resulta clave: Estas 8 comunidades, Galicia, Aragón, Extremadura, Castilla la Mancha, Asturias, Castilla y León y Cantabria, suponen el 60% del territorio y tienen tan solo el 25% de la población nacional. Mantener los servicios sanitarios o sociales con una población envejecida y muy dispersa en un reto considerable.

Como cualquiera ciudadano, en cualquer punto de España, en las zonas rurales de estas regiones miles de personas necesitan tratamientos médicos especializados de forma continúa. El matiz es que en muchos casos, estas personas, muchas de ellas mayores, tienen que hacer centenares de kilómetros cada día o cada semana para acudir al hospital de referencia. Es un esfuerzo titánico para mucha gente.

Llega al hospital, recibe un tratamiento muchas veces agresivo que puede dejar a una persona exhausta, y acto seguido vuelve a meterte en un coche para hacerte 100 o 200 kilómetros de vuelta. Y al día siguiente igual. Vamos a ponerle voz a esta situación. Se llama Victoria Peña, tiene 47 años y es de la localidad soriana del Burgo de Osma. Hace un año, en Noche Vieja, le diagnosticaron cáncer de mama. Empezó en enero con la quimio en Soria, a 60 kilómetros de casa. Y el pasado 27 de septiembre comenzó las sesiones de radioterapia. 25 sesiones en 25 días en el hospital de Burgos, a 146 kilómetros de su pueblo. En total, 300 kilómetros de carretera todos los días para vencer al cáncer.

¿El problema? En Soria no podían administrarle ese tratamiento tan específico. Existía la posibilidad de ir en ambulancia, pero su marido, Toni, se ofreció a llevarla cada día. “Nos planteamos quedarnos a vivir durante ese mes en Burgos. Se nos pasó por la cabeza por el mero cansancio que implica esta situación, y por hacerle viajar a diario a mi marido o a mi hermano. Pero claro. Si me mudaba, dejaba a mis hijos. Y decidimos que no”, ha explicado Victoria.

En su caso, esta soriana no tomó la decisión de cambiar de residencia, pero sí que hay gente que, en la misma situación de Victoria, han decidido pasar el mes completo en otra ciudad. Victoria viaja a diario y, por un tratamiento de diez minutos, pierde toda la tarde. “Viajamos en nuestro coche particular y el trayecto que tenemos que recorrer no esto por Autovía. Después de comer descansamos un poco y nos echamos a la carretera. Perdemos toda la tarde. E, incluso, ha habido días que he llegado a casa a las diez de la noche. Lo justo para cenar algo e irse a la cama”, ha lamentado Victoria.

"Nos sentimos desamparados. Es una situación obvia, porque es un tratamiento diario. No hablamos de pruebas trimestrales o cada quince días. Es a diario. Cualquier prueba un poquito específica nos obliga a salir a otras provincias. En seis meses hemos pasado de tener cuatro oncólogos a tener dos”, ha comentado Victoria.

Unos trayectos que durante el invierno se recrudecen más. Haya sol, niebla o nieve, Victoria, como otros tantos pacientes, se tienen que echar a la carretera para continuar su batalla diaria por la vida, su lucha incansable contra el cáncer.