Sofia Buera: "El resto de la viruela del mono:¿hemos aprendido de la pandemia?"

Seguimos pendientes de la búsqueda del asesino de un niño de 11 años, Mateo, en la localidad toledana de Mocejón. Enseguida vamos a repasar qué novedades hay en esa búsqueda incesante que está llevando a cabo la Guardia Civil, principalmente. Enseguida vamos a poner encima de la mesa qué se sabe a esta hora y sobre todo, cómo se está viviendo esta situación en ese municipio., te puedes imaginar la mezcla; entre la indignación, el luto y el miedo.

Es un caso extraño, donde no se descarta nada y la prudencia sigue siendo un buen consejo porque la lluvia de rumores es incesante y no todo responde a la realidad.

La prudencia puede valer también para muchas otras cosas que tratamos a diario... Por ejemplo, cuando se nos viene encima un aluvión de titulares sobre la viruela del Mono. Ya sabes que la OMS ha declarado la emergencia Internacional...

Los técnicos del ministerio de sanidad se reúnen para analizar la situación y evaluar nuevas medidas de prevención. Mañana lo harán con las regiones. Sobre la viruela del Mono ya se puede encontrar de todo en las redes sociales. Desde el que lo califican de mentira hasta quienes anuncian poco menos que un apocalipsis.

De manera oficial lo que sabemos es que hasta el momento en España no se han registrado casos de la nueva cepa Africana de esta Viruela aunque esto NO significa que no pueda haberlos en un futuro. Hoy, por ejemplo, se ha anunciado un caso en Cantabria de la viruela del mono pero NO es de esta nueva variante que ha motivado la alerta de la OMS.

Se trata de un virus que se transmite principalmente por conductas sexuales de riesgo aunque también se advierte que NO sólo afecta a personas homosexuales y que la vía sexual tampoco es la única fuente de infección. También puede darse por contacto muy directo...

Escuchando todo esto de la viruela del mono y la OMS.. A todo el mundo, más o menos, se nos ha pasado por la cabeza los recuerdos del COVID y desde ese punto de vista parece normal que se genere algo de incertidumbre., que no te acabes de fiar.

Los expertos nos dicen que la situación puede recordar a la pandemia pero no es comparable. No se trata del mismo virus ni tampoco tiene la misma capacidad de transmisión o mortalidad. Europa por ejemplo, acaba de calificar de bajo el riego de contagio en el continente y NO recomienda controles...

Además y esto es importante... En este caso de la viruela del mono ya se conoce la enfermedad a diferencia de la COVID que llegó como una completa desconocida. Estas cosas hacen que los expertos lancen un mensaje de tranquilidad como el que nos ha dejado en COPE, José María Molero, médico especialista en enfermedades infecciosas...



Esto no quiere decir que se pueda mirar alegremente para otro lado como si no pasara nada, porque el riesgo cero NO existe y sería una temeridad, pero como en tantas otras cosas, bienvenida sea la prudencia entendida como tranquilidad o templanza... aunque deje menos titulares o pueda resultar más aburrida...