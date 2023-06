Sofía Buera "Que el Gobierno iba a prorrogar las medidas anticrisis era lo previsible antes de las elecciones"

Audio

Sería sumamente extraño que a menos de un mes para unas elecciones generales un gobierno, sea cual sea, retirara ayudas que benefician a toda la población. Sería algo inédito, lo nunca visto y desde luego ahora TAMPOCO lo hemos visto. El consejo de Ministros ha prorrogado hoy las ayudas por la crisis de precios provocada por la guerra en Ucrania y la subida de precios. Ayudas que caducaban el próximo viernes 30 de junio.





La traducción es que seguirá aplicándose hasta final de año la rebaja del IVA a los alimentos básicos y las ayudas para el transporte público. En el primer caso, a la hora de ir al supermercado, productos como el pan, la leche, los huevos, las frutas o las verduras, hortalizas y legumbres seguirán sin IVA y otros alimentos como los aceites y la pasta mantendrán también la rebaja en este impuesto del 10 al 5 %. La supresión o rebaja del IVA no es que haya sido algo determinante para controlar la subida de precios, sus efectos han sido limitados. Por ejemplo, a la hora de hacer la compra se está notando mucho más la caída en el precio de la energía. Pero OYE¡ como se suele decir “a caballo regalao no le mires el diente” y ya que tenemos un descuento, por pequeño que sea, no vamos a quejarnos si se mantiene.





Eso sí, otros alimentos básicos en cualquier dieta como pueden ser la carne y el pescado se vuelven a quedar fuera de estas medidas anticrisis. Fuera del SUPER, las ayudas vigentes al transporte público (metro , autobuses o trenes) también se amplían más allá del 30 de junio. Se mantiene la rebaja del 30% en los billetes y abonos. Ya sabes que luego, cada región puede aplicar un descuento adicional al transporte. Que el gobierno iba a Prorrogar estas medidas se daba por hecho porque a nadie se le ocurre volver a subir el IVA o encarecer los billetes de trenes o autobuses justo antes de unas elecciones. Y desde luego que a menos de una mes para acudir a la urnas, lo que TAMPOCO se le ha ocurrido al Gobierno es retirar la bonificación de 10 céntimos de descuento en el carburante de los camioneros o Taxistas. ¿Te imaginas que retiran las ayudas y se acaba convocando una huelga de transporte en plena campaña electoral? ¿Te imaginas que vamos a votar el 23 de Julio sin leche en el supermercado?





Pues seguramente eso también se lo ha imaginado el gobierno, así que esas ayudas TAMBIEN se han prorrogado hasta finales de año. Se mantiene el descuento de los 10 céntimos para profesionales del transporte PERO, a partir de TERCER TRIMESTRE se quedará en 5 céntimos en la mitad. Y además, se han aprobado 4 nuevos permisos para el cuidado de familiares o convivientes. Algo que iba en la nueva ley de familias que finalmente no se tramitó por el adelanto electoral... enseguida te vamos a contar qué permisos son y cuando puedes acogerte.