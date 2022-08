Sofía Buera “Por fin hemos salido, sin restricciones, a disfrutar del verano. Brindemos mientras dure...”

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE

Es 16 de agosto y quizás te has reincorporado al trabajo tras las vacaciones. Si es el caso, ánimo con la vuelta, espero que no se te esté haciendo muy duro. O quizás eres de los afortunados que has comenzado esta segunda quincena las suyas. Y si estás veraneando seguro que has notado cómo ha subido todo. Los precios del viaje, del alojamiento, del comer fuera en el restaurante... y aún así estamos viviendo el mejor verano desde antes de la pandemia.

Ya lo dicen los expertos...el viajar se ha convertido en una necesidad que después de dos años encerrados en casa consideramos irrenunciable. Es verdad que con matices, como nos vienen contando protagonistas del sector turístico. Estamos saliendo de casa, si, y mucho. Pero lo hacemos veraneando en destinos nacionales, en estancias más cortas y recortando en algunos gastos como el número de salidas a bares, restaurantes, chiringuitos, y alternativas de ocio en general.

¿Y qué dicen los empresarios? La mayoría está satisfecho con lo que este verano está facturando, pero no tanto con lo que están ganando. Y es que una cosa es vender más y otra muy distinta ganar más. Los costes empresariales no han parado de subir en los últimos meses. Todo ha subido: las materias primas, los alimentos y el precio de la luz. Y ante esa subida de costes muchos son los pequeños empresarios o autónomos que han tenido que echar el cierre en los últimos meses. Sin ir más lejos, en julio. Según la última EPA, España perdió 10.422 autónomos en julio. Para que te hagas una idea el mes pasado se perdieron en nuestro país 350 autónomos cada día. El dato lo ha aportado esta mañana en Herrera en COPE, Lorenzo Amor. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos advierte de que este dato nos da pistas de cómo puede estar nuestra economía y avisa de que, de mantenerse esta tendencia, 2022 terminará con menos afiliados a la seguridad social de los que había cuando comenzamos el año.

Si los autónomos y empresarios ganan menos y empiezan a echar la persiana uno de los primeros indicadores en los que se hace notar es en la morosidad. No pueden hacer frente a sus facturas con sus proveedores. Hoy conocemos que la morosidad comercial subió un 42% en el primer trimestre del año. Son datos del observatorio de morosidad de los pequeños y medianos empresarios. Y hablamos de enero a marzo. Te recuerdo que la guerra de Ucrania no se inició hasta finales de febrero y que por tanto estas cifras no recogen en toda su extensión el impacto que ésta ha tenido en el precio de la luz, de los combustibles o de la energía. Como tampoco recogen el último dato del IPC, que en julio alcanzó su nivel más alto en los últimos 38 años.

Con todo esto, ¿podemos pensar en un otoño tranquilo? A juzgar por las previsiones económicas el panorama no es muy alentador. Según la encuesta de Bloomberg el 60% de los economistas consultados prevé una recesión para este otoño como consecuencia de la inflación.

Y con las nubes asomando quedémonos al menos con lo bueno, con ese efecto champán que predijo la Organización Mundial del Turismo y que se ha cumplido. Tras la pandemia miles de españoles y turistas extranjeros hemos salido, por fin sin restricciones, a disfrutar del verano. Brindemos por ello, mientras dure.