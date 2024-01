Sofía Buera: "No nos puede hacer despegarnos de la realidad y lanzar las campanas al vuelo"

Audio

Hemos empezado el 2024 pero no se si te pasa a ti que parece que comienzas el año y llevas dias, semanas o meses de él...que te tiras haciendo balances y hablando del año anterior. ¿verdad? Esto pasa mucho con las cifras...Y eso ha pasado hoy pro ejemplo en cuanto al empleo...

¿qué dicen las estadísticas que hoy nos muestra el ministerio de Trabajo?

Pues dicen varias cosas. Por empezar con lo bueno. Dicen que en 2023 el mercado laboral generó casi 540.000 puestos de trabajo. Y esto hizo disparar el número de afilaidos a la seguridad social que cerró el año pasado en un dato de record: en 20 millones 836.000 afiliados...

Los datos también dicen que 2023 se despidió como un año de caída de paro. Al terminar diciembre tenemos en España 2 millones 707 desempleados...Una cifra a la que se llega después de que el paro se haya reducido en el conjunto del año en más de 130.000 personas. Es una caída y esto es positivo se mire...POR donde se mide pero si esta estadística...la entendiéramos como unas vacaciones en la playa..diríamos que las vacaciones oye siempre son vacaciones y están bien pero hubo peros...vaya que el hotel NO estaba muy allá, habia falta de limpieza, se nos retrasó el avión, y que el chiringuito estaba tan lleno que no pudimos salir a comer por ahí....Los peros.

Y esas pegas, traducidas a las estadísticas son varias:

----si miramos, por ejemplo, lo que ha pasado en el mes de diciembre en cuanto al empleo vemos que el último mes del año ha tenido un menor recorte de desempleo que otros años....de hecho ha sido el peor mes de diciembre en los últimos 12...años.

---Además, si nos fijamos en el dato desestacionalizado, el que quita el efecto calendario, el paro se reduce en 6 mil 562 personas en diciembre, este recorte está cuatro veces por debajo del de diciembre del año pasado.

Seguimos rascando en detalles...

En esta estadística NO se inlcuyen a los fijos discontinuos..es decir..personas que a dia de hoy NO estan trabajando, estan buscando empleo pero como han estado dados de alta hace unos meses pues NO figuran en la estadistica de parados..y eso hace para los expertos...COMO VALENTIN bOTE DE RANDSTAD RESEARCH...que cada vez veamos más diferencia entre lo que se conoce como paro real y efectivo. Es decir el paro que nos muetsra el Ministerio de Trabajo y el que sale de sumar este a los que buscan un empleo porque NO lo tienen...

Más pegas que se pueden poner a los datos...un 40% de los puestos de trabajo que se han creado son en educacion y en sanidad..que están bien pero hablamso de que quien está tirando hacia arriba de las cifras es el sector público y no privado. Como por comunidades ocurre en Madrid. Responsable en gran medida del descenso de paro..pero españa es mucho mas allá de una o dos comunidades y el empleo debería de esatr repartido en toda España.....



en fin...que te quedes con que los datos de paro y empleo con lso que despedimos el 2023 son buenos pero que lo que vemos en esa recta final de año no nos puede hacer despegarnos de la realidad y lanzar las campanas al vuelo...