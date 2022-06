Pilar G. Muñiz:"Tras la suspensión del tratado de amistad no sabemos cómo Argelia va a manejar la inmigración"

Audio

Argelia está complicando todo lo posible la relación con España después de que el presidente del gobierno haya confirmado el bandazo en la cuestión del Sahara a favor de Marruecos. El gobierno argelino evidencia su ruptura de dos formas: una evidente y otra solapada, pero todas nos afectan de una manera u otra.

En primer lugar Argelia ya ha anunciado que deja en suspenso el Tratado de Amistad y Cooperación suscrito en 2002. En sí mismo, este tratado solo es una declaración de intenciones. Ambos países tienen la buena voluntad de llevarse bien, evitar injerencias y facilitar acuerdos comerciales. No es nada específico pero sienta las bases para negociar tratados concretos. Si esas bases se suspenden, el comercio se vé resentido así que lo segundo que ha hecho Argelia es congelar las cuentas comerciales, las que se utilizan para la compraventa de productos de todo tipo.

En 2020 España exportó a Argelia bienes y productos por cerca de 2000 millones de euros, sin embargo en 2021 ya quedó casi en la mitad. Se debe a que Argelia ya estaba reduciendo las importaciones de otros países.

Desde España vendemos sobre todo hierro y acero, maquinaria industrial, papel y cartón o productos cárnicos. Muchos de estos empresarios españoles vieron venir que Argelia estaba complicando cada vez más el intercambio comercial y han ido buscado alternativas. La crisis del Sahara solo ha confirmado la tendencia proteccionista del gobierno argelino.

Lo que España importa de Argelia es principalmente gas. De hecho ha sido nuestro principal suministrador hasta que a finales del año pasado se cortó el gasoducto que atravesaba Marruecos y solo dejó activo el que opera desde Almería.

Desde entonces nuestro principal proveedor ha pasado a ser Estados Unidos pero todavía seguimos importando mucho gas argelino (algo más del 20%). Nadie piensa en un problema de suministro pero los expertos dan por seguro que, tras romperse el acuerdo de amistad, este gas argelino nos costará más caro. Y de hecho, en 24 horas, ha subido un 12%.

Y decía que hay ruptura evidente, a cara descubierta, y una ruptura solapada. Y ahí está la inmigración. Hay 3 rutas principales de entrada irregular a España; la de Canarias, la del estrecho y la del Mediterráneo.

Esta última es la que tiene como destino las costas de Málaga, Almería, Murcia, Alicante y también las islas Baleares. Y el origen, en su mayoría, es Argelia. Hasta el cambio de postura con el Sahara, estabamos acostumbrados a que fuera Marruecos el que manejera el grifo de la inmigración como medida de presión hacia España.

Ahora, tras la suspensión de ese tratado de amistad se abre otro grifo. El de las costas argelinas y es una incógnita saber cómo lo van a manejar. Con este escenario, el gobierno Español está tratando de quitarle hierro al asunto, tanto que roza el bochorno.

Albares está en su papel de diplomático pero ¿Piensa Argelia lo mismo? ¿Piensa que España es un socio fiable? Evidentemente no. Si no, no hubiera roto los acuerdos.