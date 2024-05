Pilar G. Muñiz: "Rafah, es ahora posiblemente el mayor campo de refugiados del mundo"

Audio

Hoy se cumplen 7 meses del ataque que llevó a cabo el grupo terrorista Hamás en Israel asesinando a 1200 personas y llevándose a más de 200 rehenes.

La respuesta de Israel fue la de iniciar una guerra total contra Hamás, sin reparo alguno. Durante estos meses, la ofensiva en Gaza, en principio apoyada por una mayoría de países, ha ido perdiendo apoyos en la esfera internacional. Estados Unidos mantiene su alianza con los israelíes, pero presiona al gobierno de Netahyahu para que contenga su respuesta. Hoy curiosamente se puede estar abriendo un nuevo capítulo en este conflicto.

La franja de Gaza tiene 40 kilómetros de largo. Israel empezó la ofensiva a finales del mes de octubre y desde entonces ha ido avanzando como una apisonadora, desde el norte hasta el sur. No se han detenido ante nada y el resultado son más de 30.000 muertos en el lado palestino.

En ese recorrido, Israel ha llegado a RAFAH, la última ciudad de Gaza, ya en el sur, en la frontera con Egipto. Más allá de Rafah, ya no hay más Gaza, no hay nada más que conquistar. Lo que podría indicar que estamos ante una fase final.

Israel asegura que allí se han refugiado miles de terroristas de Hamás que han ido huyendo de sus posiciones en el norte.

Por lo pronto, lo que ha hecho el ejército israelí es tomar el control de este paso fronterizo con Egipto que hasta ahora ha sido una arteria por la que pasaba algo de ayuda humanitaria de forma controlada.

La gran cuestión es ¿qué piensa hacer Israel?

La ciudad de RAFAH tiene apenas 50 kilómetros cuadrados pero desde el inicio de la ofensiva allí se han ido acumulando centenares de miles de palestinos en campos de refugiados, venían desde el norte. Es un tapón humano y en ese rinconcito de Gaza hay casi 1 millón y medio de refugiados. Ahora mismo es, posiblemente, el mayor campo de refugiados del mundo.

En las últimas horas, con los tanques Israelíes a las puertas de RAFAH, el grupo terrorista HAMAS ha anunciado que acepta una tregua. Pero Israel no se lo cree. Ahora mismo éste último enclave fronterizo es a la vez el punto más sensible por la cantidad de civiles que acumula. Sin embargo, Israel ya ha dejado caer que no han llegado hasta allí para dejar un reducto de HAMAS.

Como todo lo que ha ido pasando en Oriente Medio, la situación es endiablada.