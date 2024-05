Pilar G. Muñiz: "¿Qué puede llevar a un niño de 5 años a marcar el teléfono de contra el suicidio?"

Audio

260.000 llamadas, 260.000 casos al límite de una vida. Son las cifras de contactos con el teléfono 024 de prevención del suicidio en los 2 años que lleva funcionando. En más de la mitad de los casos quien llamaba era la persona que necesita ayuda, el resto vienen del entorno, familiares, amigos o incluso centros educativos que observan una conducta preocupante.

Los profesionales que atienden este teléfono, psicólogos, establecen varios niveles en función del riesgo que aprecian en la llamada. Van desde el riesgo muy bajo hasta riesgo alto, donde se incluyen las tentativas de quitarse la vida.

Casi 6000 de esas llamadas responden a este perfil límite. Imagína lo que tiene que ser coger una llamada y que una persona, a la que no conoces, te comunica que está a punto de suicidarse o que lo está intentando. Ya sé que son profesionales preparados para ese momento (y menos mal) pero, aún así, me cuesta imaginar la responsabilidad que tienen con respuesta que deben dar. Saber tocar la tecla adecuada para ayudar a esa persona porque me imagino que no existen palabras mágicas.

Casi 13.000 de esas llamadas fueron derivadas al servicio de emergencias 112 para dar una atención urgente a las personas en crisis. Lo que también es llamativo es el perfil: en su mayoría son mujeres con una edad entre los 45 y los 59 años aunque los hombres tampoco están lejos de estas cifras.

Con todas estas llamadas, el ministerio de Sanidad pretende ahora analizar las causas y fases que pueden llevar a una ideación suicida y mejorar la respuesta. 260.000 llamadas, 260.000 historias y de ellas, las que más llaman la atención, 7 de las llamadas que recibió el 024 fueron realizadas por niños de entre 5 y 9 años.

Son sólo 7 llamadas, pero el hecho de que ya aparezcan en esta lista es estremecedor. ¿Qué puede llevar a un crío de 5, 6 o 7 años a marcar el 024, el teléfono de ayuda contra el suicidio? un niño o niña que no tendría ni siquiera por qué conocer la palabra. 260.000 llamadas, de media casi 350 al día y eso que solo estamos hablando de personas que han comunicado con el 024. Cuántas puede haber que no hayan levantado el teléfono por diferentes motivos.

Durante mucho tiempo hablar de suicidio ha sido un tabú pero estas cifras evidencian que es una cuestión que merece atención y cada vez más.