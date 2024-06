Pilar G. Muñiz: "Puigdemont no tendrá que responder ni por no haber puesto el ticket de la hora"

Audio

El ex presidente catalán Carles Puigdemont, todavía con la condición de fugado, está ya planeando su regreso a España. Debe estar buscando vuelos y llevando el traje al tinte porque una vez que se le aplique la ley de la Amnistía, será libre. No tendrá que responder por nada, ni siquiera por no haber puesto el ticket de la hora.

Todo en la Amnistía se ha hecho a medida, todo encaja, menos una cosa, la Malversación agravada. El uso indebido de dinero público para fines personales y enriquecimiento ilícito. Este delito está fuera de la ley de amnistía y los fiscales del Procés en el Supremo consideran Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, todos fugados, cometieron esa malversación agravada. Como lo hicieron Oriol Junqueras y Jordi Turrull, indultados pero inhabilitados por ese mismo delito.

Hay que recordar que el Tribunal Supremo ratificó hace justo un año la acusación por Malversación Agravada contra Puigdemont. Consideró entonces que el ex presidente catalán buscó satisfacer un interés personal para organizar el referendum ilegal del 1 de octubre. Esto estaba claro para todos hasta que se aprobó la ley de Amnistía. Ahora el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, está intentando imponer por todos los medios que la ley se aplique sin condiciones.

Y esto ha chocado frontalmente con el criterio de los fiscales del Supremo. Tanto que hoy se ha citado la cúpula fiscal para discutir el asunto. 36 fiscales se han reunido para fijar un criterio. No nos engañemos, al final se hará lo que diga el jefe, el fiscal general y por extensión, el jefe de este, que a la postre es Pedro Sánchez. Van en un pack y de hecho, hoy la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha salido a presentar a Álvaro García Ortiz casi como un paladín de la justicia.

Al final, la fiscalía dirá que a Puigdemont se le aplique la Amnistía total, sin malversación, pero al menos quedará claro que ha sido una imposición de Álvaro García Ortiz (o del gobierno) y además quedará constancia de que hubo una oposición. El criterio de la fiscalía es un trámite más y será el juez, en este caso Pablo Llarena, el que tenga la última palabra a no mucho tardar sobre el futuro de Puigdemont.

Por lo pronto mantiene activa la orden de detención, pero en breve deberá anunciar su decisión final. Lo más probable es que levante la orden en aplicación de la ley de Amnistía, aunque sea con la nariz tapada. Otra cosa es lo que pueda decir después sobre todo este asunto el Tribunal Superior de la Unión Europea, pero hasta entonces es lo que hay.