Pilar G. Muñiz: "No parece casual que Sánchez sacara a relucir ahora la valía de Magdalena Álvarez"

Es el protagonista absoluto del día. Felipe VI cumple 10 años de reinado. Lo cierto es que no debe ser ni fácil, ni cómodo reinar en una España como ésta, que precisamente no es un remanso de paz políticamente hablando.

Esto le da un plus de valía a la figura de don Felipe que en estos 10 años habrá tenido que poner al mal tiempo buena cara en más de una ocasión. En esta década hemos visto desde una pandemias a desafíos soberanistas, pasando por una decena de Gobiernos y para remate, leyes como la amnistía que ha tenido que firmar por obligación legal. En su papel constitucional no puede negarse a sancionar una ley que haya sido aprobada por el Congreso.

Hoy es un día para hacer muchos balances Y en seguida vamos a estar en el Palacio Real donde a esta hora tiene lugar un almuerzo con representantes de las instituciones del estado. Pero, decíamos que en 10 años hemos vivido muchas cosas. Por ejemplo una de las sentencias con más peso político de la democracia española. La del caso de los ERE, una red de corrupción en la Junta de Andalucía que desvió sistemáticamente cientos de millones de euros , dinero público, que iba destinado a políticas de empleo.

Por este caso fueron condenados dos ex presidentes de la Junta como José Antonio Griñán y Manuel Chaves. También hubo otros 17 altos cargos condenados entre ellos la Ex consejera andaluza y ex ministra de fomento Magdalena Álvarez: le cayeron 9 años de inhabilitación por prevaricación.

Te cuento esto porque hoy el tribunal Constitucional ha anulado esa condena. Este fallo obliga a la Audiencia de Sevilla a redactar una nueva sentencia en la que se rebaje sustancialmente la pena a Magdalena Álvarez. Más allá de este nombre, lo importante es el precedente que se crea con este fallo porque será clave para resolver los otros diez recursos pendientes de condenados por los ERE. Abre la puerta a aplicar el mismo criterio y rebajar sustancialmente las penas de Prevaricación, por ejemplo, a Manuel Chaves o José Antonio Griñán.

Cómo ocurre en tantos fallos del Constitucional aquí no se puede disipar el cariz político de la decisión. 7 votos de la mayoría progresista a favor de anular la condena, y 4 en contra, de la minoría conservadora. No parece casualidad y probablemente no lo sea, que justo este pasado fin de semana, Pedro Sánchez sacara a relucir la valía política de Magdalena Álvarez. Probablemente ya sabía por donde podía fallar el Tribunal Constitucional. Era como un secreto a voces.