Audio

Como si fuera un cuerpo celeste girando alrededor del sol, la política tiene su propio movimiento de rotación y cada cierto tiempo el mapa de España cambia de color en función de la hegemonía de PSOE y PP, con salpicaduras de otros partidos que gobiernan instituciones en puntos muy concretos.





En general y a pesar de que se ha dado más de una vez por finiquitado al bipartidismo, en el mapa de España sigue teniendo prevalencia el rojo y el azul. Y ahora estamos en uno de esos cambios de ciclo en el que el PP, tras este fin de semana, se ha hecho con el gobierno de un 40% de los ayuntamientos españoles, más de 3.200 municipios. A nivel regional, esa rotación también se va plasmando en la conformación de gobiernos regionales. Hasta 11 comunidades pueden quedar en manos del PP si al final llegan a buen puerto las negociaciones con VOX en lugares como Extremadura, Baleares o Aragón. La gran cuestión es si el efecto de esta rotación acabará por llegar a las elecciones generales del 23 de julio. Las encuestas dicen que sí, todas, salvo el CIS, que sigue dando ganador al PSOE. De hecho, la media de los sondeos da ganador al PP con más del 30% de los votos a nivel nacional. NO llegaría por si sólo a la mayoría absoluta pero si que podría pactar con VOX que sería la tercera fuerza política por detrás del PSOE.





Esta previsión de gobierno PP - VOX es precisamente la baza que vuelve a jugar Pedro Sánchez para intentar movilizar el voto a su favor. El sociólogo, Narciso Michavila explicaba esta mañana en Herrera en COPE que ésta estrategia ya no funciona. Lo que SÍ puede influir es la fecha de las elecciones, el 23 de julio. Según Michavila no sería porque los ciudadanos no quieran ir a votar si no más bien por un exceso de confianza. Lo que ya es una evidencia antes de saber el dato definitivo es que el voto por correo va a batir cualquier record en unas elecciones.

Ahora mismo, las solicitudes de voto postal se han incrementado ya un 200% con respecto a las pasadas elecciones generales y eso que aún quedan días, porque el plazo para solicitarlo acaba el 13 de julio.