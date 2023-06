Pilar G. Muñiz: “Los pactos tienen una lectura nacional como antesala de lo que puede pasar el 23J”

Audio

Desde hace ya unos años, las elecciones en España no terminan exactamente con la noche electoral. Si pensamos que las votaciones se hacen para elegir alcaldes o presidentes, podemos decir que el resultado final, ahora mismo, no termina hasta que se pacta.

Lo curioso es ver como esto tiene caminos impredecibles. Por ejemplo, uno de los primeros acuerdos en cerrarse ha sido el que permitirá que el PP gobierne la Comunidad Valenciana con el apoyo de VOX. Un pacto que hasta ayer se antojaba muy difícil porque los populares habían puesto como línea roja que el Candidato de Vox, Carlos Flores, no participara en el gobierno regional porque había sido condenado en 2002 por violencia machista. Pues hoy ya tenemos claro que el próximo presidente valenciano, salvo sorpresa, será el candidato del PP, Carlos Mazón que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. Defiende su pacto y agradece a VOX que le haya facilitado el camino. El acuerdo llega porque el candidato de VOX condenado en su día, se ha apartado para ir en las listas de su partido para las Generales.

En teoría NO se ha traspasado la línea roja marcada, pero el PSOE no parece estar dispuesto a perder políticamente la baza de mezclar la violencia machista con los pactos PP y VOX. Sobre esto le preguntaba Carlos Herrera a Mazón. Si este pacto con VOX se podía haber retrasado hasta después de las elecciones generales.

Y es que, muchos de estos pactos tienen una evidente lectura nacional como antesala de lo que puede pasar en las generales del próximo 23 de julio. Y no sólo le pasa al PP, el PSOE también está buscando pactos de Gobierno con los nacionalistas de Geroa Bai en Navarra aunque aseguran que apartarán a Bildu de esta negociación. Donde el PSOE lo tiene bastante encarrilado es en Asturias.





Todo esto es como estar en tiempo de juego, con su minuto y resultado. El PP lo tiene fácil pero no cerrado en Cantabria, podrá gobernar sin VOX porque el Partido Regionalista Cántabro facilitará la investidura. También está hecho el acuerdo en Canarias donde habrá un gobierno de Coalición Canaria con los populares. La cosa está más complicada en Aragón Extremadura y Baleares, cada una con sus matices. Lo que se discute aquí es el modelo de gobierno entre PP y VOX. Los populares prefieren acuerdos puntuales pero permanecer en solitario y VOX quiere el modelo de Castilla y León de participar directamente en el Gobierno. Esto está provocando que el partido se ponga interesante en Murcia donde el Popular Fernando López Miras solo necesita 2 escaños para ser presidente lo que en principio le daba un margen amplio para negociar... Peeeero... como no acaban de llegar a un acuerdo para gobernar en solitario el PP ha pactado la mesa de su parlamento nada menos que con el PSOE. Esto es un mensaje claro a VOX, un órdago. Si no se adapta a que el PP gobierne en solitario acabará provocando una nueva convocatoria de elecciones.