Pilar G. Muñiz: "El auto de Llarena puede estar provocando algún quebradero de cabeza a los independentistas"

A esta hora es probable que el auto del juez Pablo Llarena sobre Puigdemont esté provocando más de un quebradero de cabeza a los abogados independentistas.

Para ponernos en antecedentes, este juez del Supremo ha actualizado la situación procesal del ex presidente catalán, que ya sabes que esta fugado en Bélgica. Puigdemont ya no será acusado de sedición porque el delito ha desaparecido pero si que será acusado de desobediencia y malversación. Y aquí tenemos el “quid” de la cuestión.

La acusación de Llarena a Puigdemont NO encaja en el supuesto que plantea el gobierno para rebajar la pena. Lo que se había pactado con esquerra es que si se utilizó dinero público PERO NO HUBO ANIMO DE LUCRO, las penas se reducen a 4 años como máximo. Esto iba muy bien con los perfiles independentistas del Procés. La idea es que “No cogieron dinero para enriquecerse, si no beneficiar su causa política".

¿Qué pasa ahora? Que el juez Llarena dice que SI HUBO ANIMO DE LUCRO. Dice que se utilizó dinero publico como si fuera propio y que según la doctrina del Supremo esto también es Lucro. Por lo tanto es Malversación agravada y son hasta 12 años de prisión muy lejos de los 4 que planteaba la reforma.

Esto lo dice Llarena sobre Puigdemont, pero la puerta que abre con esta interpretación complica el guión a los abogados de los independentistas que lo tenían todo hehco a medida con la reforma de la ley. No solo para los ya condenados sino también para una veintena de altos cargos de la Generalitat que tienen que ser juzgados en breve.

Y este de la malversación, no es el único punto en el que este juez enmienda la plana a la reforma en los 71 folios del auto de Puigdemont.

Llarena es muy duro con los motivos que esgrime el gobienro para derogar la sedición. Entre ellos que era necesario homologar este delito con el resto de europa y por eso desaparece. El juez recuerda que la defensa de la Integridad territorial de un país no es algo único de España sino que aparece en todos los ordenamientos jurídicos de Europa y que atentar contra esa unidad se castiga en todos los países de nuestro entorno, como hoy repasamos en COPE.

Al final, para todo ese acuerdo entre el gobierno e Independentistas, el auto de Llarena es un chasco. Es como ver aparecer a los padres en una fiesta de estudiantes.

Precisamente hoy Pedro Sánchez ha reunido a sus ministros del PSOE para montar el argumentario de cara a la elecciones... Básicamente se trata de establecer qué mantra político tienen que repetir hasta la fecha electoral, esto lo hacen todos los partidos... Como estamos contando en COPE, la idea es presentar a Nuñez Feijóo como un político de paso que será reemplazado en breve.

Y a partir de ahí tendrán que vender todos los logros consideren oportunos, pero es probable que la reforma de la malversación y la derogación de la sedición no aparezcan en ese argumentario como baza electoral para el PSOE.