Pilar G.Muñiz: “Con la elecciones en pleno verano el voto por correo se va a disparar”

Audio

Ya se ha puesto en marcha el reloj de las elecciones generales. EL BOE ha publicado esta mañana la convocatoria y esto abre una serie de plazos con lo que seguramente ya ha contado el Presidente del Gobierno.





Es una de las ventajas de tener la potestad de disolver las cortes, que puedes adaptar el calendario a tus necesidades. Otra cosa es que la jugada te salga bien. Va a ser la primera vez que vayamos a votar en pleno verano, en la segunda quincena de julio, por lo que el voto por correo se va a disparar. Desde hoy por cierto ya se puede solicitar.

Pero dentro del PSOE, a una mayoría de barones socialistas les ha sorprendido el anuncio recogiendo los restos del naufragio autonómico... y a algunos incluso mientras abrían la puerta del salida, como al socialista extremeño, Guillermo Fernández Vara. La convocatoria de elecciones ha cogido también con el pie cambiado a los partidos que apoyan al propio Sánchez en el gobierno, Unidas Podemos y Sumar.

No hay más que coger el calendario. Por ley, desde hoy, los partidos tienen 10 días para comunicar a la Junta Electoral si van a concurrir juntos a las elecciones. Es decir que Podemos y SUMAR tienen apenas 10 días para aclararse entre ellos. El PP, por su parte, este problema no lo tiene porque ahora mismo va con todo el viento a favor. Lo único que tienen que hacer los populares es controlar muy bien la negociación de los pactos con VOX para alcanzar gobiernos autonómicos y alcaldías.





Y lo digo porque desde Moncloa ya están desempolvando el espantajo de la ultraderecha para esta campaña electoral. Y es verdad que NO se puede decir que al PSOE esta estrategia le haya sido muy útil. A la vista está el resultado en estas elecciones, pero cualquier tropiezo entre PP y VOX se va a utilizar políticamente... y cada pacto que se negocie se mirará con lupa. A Ciudadanos, por cierto, esta convocatoria de elecciones no le ha pillado ni bien, ni mal, directamente no le ha pillado. Hoy han anunciado que no van a presentar candidaturas.





Ciudadanos por cierto sigue reunido valorando su futuro, si se presenta o no a las generales, después de haberse quedado fuera de todos los parlamentos autonómicos en las elecciones del domingo. Siguiendo el calendario, el 27 de junio se publican todas las candidaturas y el arranque de la campaña electoral será el viernes 7 de julio, San Fermín. Aquí también veremos muchas carreras y seguro también que más de una cornada.