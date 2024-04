Pilar G.Muñiz: "En el PP no cierran la puerta a citar a Sánchez y su mujer, pero de momento no"

Audio

El Senado, que normalmente los ciudadanos vemos como una cámara de adorno, es ahora mismo el último bastión de la oposición para intentar que Frankestein tropiece en su camino. Difícil lo tienen porque luego en el congreso, al monstruo lo vuelven a levantar y acaban por sacar adelante cualquier norma. Es el ejemplo de la Amnistía, una ley que ahora se encuentra en la cámara alta.

Hoy allí ha tenido lugar un debate de presidentes autonómicos donde solo han asistido 6 de los 11 del PP. Los 3 del PSOE ni siquiera han hecho acto de presencia, este es valor que le dan. El que sí ha aparecido ha sido Pere Aragonés. Pero que nadie se engañe. Realmente ha estado como candidato a la Generalitat porque se ha limitado a dar un mitin para decir que acabará habiendo un referendum en Cataluña. Nada nuevo.

La fuerza del senado en este caso no está tanto en el atril, sino en los informes jurídicos de una cámara del estado que muestran la Amnistía como totalmente contraria a la Constitución. Pero al margen de la amnistía, hoy el papel del Senado se ha visto extendido al caso Koldo. El PP quiere hacer valer su mayoría para montar una comisión de investigación sobre esa presunta trama de Corrupción que afecta a organismos que están o estaban controlados por el partido socialista.

Por ejemplo, el cobro de comisiones presuntamente ilegales para conseguir contratos de mascarillas durante la pandemia. Desde que se puso en marcha el ventilador con la investigación de la UCO, el tufillo ha entrado en los ministerios de Transportes, el de sanidad, el de interior o en administraciones que en aquel 2020 estaban bajo control socialista como las regiones de Canarias y Baleares.

De ahí que el PP aproveche su mayoría para citar a declarar en comisión a los Ministros Marlaska, Ángel Víctor Torres o la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Todos los citados tienen obligación legal de acudir a la Comisión, otra cosa es lo que digan allí, si es que acaban diciendo algo. Ya hemos dicho muchas veces que este tipo de comisiones parlamentarias aportan poco a la verdad judicial y mucho al escenario político.

Sin embargo, la madre de todas las citaciones no se va a dar, al menos por ahora. El PP NO citará (en este momento) a Pedro Sánchez o a su esposa Begoña Gómez para que expliquen la mediación o los contactos de la mujer del presidente con empresas que luego obtenían ayudas del gobierno. Algunos de estos contactos también salen en el sumario del caso Koldo y por eso estos nombres están sobre la mesa.

El PP esgrime que quiere conocer cómo evoluciona la investigación y ver lo que queda por salir de las conversaciones y mensajes de la trama. No quieren quemar todavía la carta de la comparecencia de Sánchez o su esposa, aunque, este manejo de los tiempos no esté contentando a todo el mundo y el PP se vea obligado a justificar muy bien porque no aprovecha esta baza política.

En el PP no quieren prisas y hablan de citaciones flexibles a medida que se conozca la investigación. No cierran la puerta a que puedan citar al presidente del Gobierno pero por ahora, no.