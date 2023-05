Pilar G.Muñiz: “Bildu da un giro ¿por ética, por cálculo electoral o porque ha obtenido algo a cambio?”

Audio

La Fiscalía de la Audiencia Nacionalno ve delito en el hecho de que Bildu lleve 44 condenados por terrorismo en las listas con las que concurre a las elecciones del próximo 28 de mayo.

En resumen, considera que esos candidatos han cumplido sus condenas por terrorismo y no tienen causas pendientes ni condenas por inahabilitación. Es decir, a efectos legales, son ciudadanos normales. En la práctica puede ser así, pero la realidad es que el pasado de estos candidatos dista mucho de la normalidad. Siete de ellos fueron condenados, directamente por delitos de asesinato. Precisamente por su pasado, ayer comunicaron que van a renunciar a las actas en el caso de ser salir elegidos en las elecciones. Los otros 37 siguen en las candidaturas a pesar de haber sido condenados por su vinculación o colaboración con ETA.





Una cosa es que su presencia en las listas pueda ajustarse a la legalidad y otra es que sea moral o ético.





El debate y la polémica, al final, se ha centrado en esos 7 candidatos que habían cometido delitos de sangre que han anunciado su renuncia en caso de ser elegidos. Y con ello quien ha visto el camino despejado ha sido el propio Pedro Sánchez. Él mismo reconocía en el Senado que con la renuncia de los candidatos de Bildu se ha acabado la estrategia de la oposición, lo que implícitamente supone reconocer que era un tema que le afectaba políticamente... Hasta los propios barones del PSOE le estaban afeando mantener los pactos con Bildu. Ahora Sánchez gana oxígeno y lo ideal para Moncloa sería trata de poner punto final a este asunto. Dificil lo tienen porque todo este tema no caduca con la renuncia de los condenados por asesinato. Y no caduca por varios motivos; El primero de ellos porque las consecuencias de todo este tema de las listas no han llegado todavía. Las vamos a ver a partir del 28 de mayo, tras los resultados municipales en el País Vasco. Será entonces cuando sepamos de verdad cuánto rédito electoral ha tenido Bildu con este asunto. Y ese es el principal temor del PNV que ve en lo que está ocurriendo “una táctica política” y un cálculo estratégico.

No es para menos, porque la gran amenaza para el gobierno nacionalista es precisamente Bildu y los votos que pueda ganar... Esos votantes no saldrían del PSOE o del PP, se los va a quitar, sobre todo, al PNV y queda un año para las elecciones autonómicas en el País Vasco...





Asi que, por este lado del calendario electoral, este asunto no ha terminado. Pero tampoco se puede poner un punto final desde el punto de vista de Pedro Sánchez. Bildu ha dado un giro de la noche a la mañana en sus listas y la gran pregunta es si lo ha hecho por convicción ética, por cálculo electoral o porque ha obtenido algo a cambio. Esta precisamente ha sido la tónica general de la relación de Bildu con este gobierno y por eso hemos visto, por ejemplo, el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco o la salida de la Guardia Civil de tráfico de Navarra.





Con estos antecedentes, no está demás preguntarse ¿qué ha pasado aquí?