Pilar García Muñiz: "Uno de cada cuatro hogares en España se salta ya alguna comida diaria para ahorrar"

Los bancos continúan en el ojo de un huracán que comenzó en Estados Unidos pero que poco a poco inquieta a Europa, aunque el BCE siga decidido a combatir precios altos subiendo los tipos de interés.

Pero detrás del terremoto financiero, de los balances, de la liquidez, de los tipos de interés y de las cifras de inflación.., estamos los ciudadanos, familias que no es que tengan que apretarse el cinturón, no, eso ya lo llevan meses haciendo. Es que ahora, entre unas cosas y otras, ya no les quedan más agujeros para apretarse más ese cinturón y tienen que pasar directamente a tomar decisiones más drásticas que las de reducir su presupuesto. Mira, uno de cada cuatro hogares en España se salta comidas para ahorrar y el 14% ha recurrido programas alimentarios de distintas Ong´s.

Y, con los precios de los alimentos por las nubes (un 16´7% más caros que hace un año), a las familias no les queda otra que aplicar todo tipo de estrategias para mantener unos menús que en muchos hogares son ahora menos equilibrados. Raquel González es la madre de una familia numerosa. Lo que pasa en casa de Raquel NO es un caso aislado ni muchísimo menos: en tres de cada 10 hogares han disminuido la cantidad de alimentos frescos que consume como frutas, verduras y hortalizas.

Y es que entre la subida de los precios y lo que se han encarecido las hipotecas es imposible estirar más el sueldo, las cuentas, simplemente, no salen y no ayuda esa decisión que te comentaba del Banco Central Europeo de subir de nuevo los tipos de interés. Esto ha empujado el euríbor hasta el 4% lo que supone estrechar aún más la soga de los que tienen una hipoteca variable: por ejemplo, para un préstamo hipotecario de 180 mil euros a 25 años supondrá unos 377 euros más al mes.

En definitiva, estamos antes un suma y sigue, en el que los ciudadanos, en esta tormenta financiera no podemos resguardarnos bajo el paraguas del BCE. Sólo podemos seguir haciendo sacrificios. La pregunta es... ¿hasta cuándo?