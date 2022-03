Pilar García Muñiz: "Ucrania se resigna a no formar parte de la OTAN, un guiño a Putin"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE

La puerta de la diplomacia se abre poco a poco en la guerra de Ucrania pero por esa rendija de esperanza no cabe todavía un acuerdo de paz, o al menos un alto el fuego.

Hay varios indicios para pensar que se avanza en el camino de salida. El ministro de exteriores ruso, Seguei Labrov dice que están cerca de alcanzar un acuerdo de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Desde el lado ruso se refieren a que Ucrania acepte unas condiciones de Neutralidad. Dicho de otro modo, quieren condicionar que este país renuncie a entrar en la OTAN, como mínimo, ya veremos si tampoco permiten la entrada Unión Europea.

Esta condición es realmente una imposición. Es una injerencia por la fuerza en la política de un país soberano. Pero con todo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski ya ha dejado caer esta idea.

Se resignan a no formar parte de la OTAN, es un guiño a las exigencias de Putin. Pero no nos engañemos. No se trata de un paso atrás de Zelenski, es que Ucrania no ha podido dar un paso hacia delante. La OTAN no le ha abierto las puertas porque eso supondría una Tercera Guerra Mundial. De eso se ha valido Putin y por eso estamos en esta situación.

A Ucrania le quedan pocas opciones que no sea la seguir resistiendo para ganar posibilidades en la negociación mientras rusia acusa el desgaste bélico y, cada vez más, las sanciones internacionales.

En esta línea de presión, hoy los ministros de defensa de la OTAN están reunidos en Bruselas para aumentar el envío de armamento a Ucrania. El gobierno Ucraniano deja este dato: el material de guerra enviado en toda una semana, se agotó en menos de 24 horas de combates.

La resistencia es feroz, pero no puede evitar que el ejército ruso esté cada vez más cerca de tomar la capital, Kiev.

A lo largo de este miércoles Rusia y Ucrania mantendrán otra reunión por tercer día consecutivo. Ahora sobre la mesa Rusia pone esta exigencia: Un modelo de neutralidad parecido al de Suecia y Austria, países que no forman de la OTAN y no tienen bases en sus territorios.

Mientras tanto, hoy no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre los corredores humanitarios. Ya son más de 3 millones de refugiados los que han salido de Ucrania en tan sólo 21 días de guerra.