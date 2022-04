Pilar García Muñiz: "Si tienes pensado ir a alguna gasolinera, ármate de paciencia"

Audio

Ha llegado el día, la fiesta de la gasolina. El día en el que nos cuesta ya 20 céntimos menos el litro de combustible. De media la gasolina está a 1,81; y el de diésel a 1,85. Así que llenar un depósito de 55 litros pasará de costarnos 99 euros a 88, en el caso de la gasolina. Y en el gasoil, de 102 euros a 91. Los precios siguen estando altos pero el ahorro desde luego se nota. Te recuerdo que de esos 20 céntimos de descuento, 15 los asume el Gobierno y 5 las petroleras.

¿Cómo se va a aplicar ese descuento? Pues cuando paremos en la gasolinera veremos el precio sin el descuento en el cartel que anuncia cuánto cuesta cada gasolina. Exactamente igual que cada día. Pero una vez llenemos el depósito y pasemos por caja, será cuando nos apliquen el descuento.

Y aquí es donde han empezado los problemas. ¿Por qué? Pues porque desde que se conoció esta medida, la gente ha ido aguantando con la gasolina que tenía o echando pocas cantidades, para llenar ya el depósito hoy con el descuento.

Las colas han sido una constante durante toda la mañana y más que va haber de aquí a un rato cuando la gente salga de trabajar. Claro, se junta el descuento de los carburantes con que estamos a las puertas del fin de semana. Así que si tienes pensado parar en alguna de las 11.650 gasolineras que hay en nuestro país, ármate de paciencia porque igual te toca esperar un buen rato y no descartes encontrarte con algún problema porque las gasolineras tienen que adaptar sus sistemas informáticos a esta bonificación y no es fácil. Algunas incluso ante la incapacidad de hacerlo, han optado por no abrir. Víctor García, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.

A esto hay que sumar además otro problema. Y es que las gasolineras tendrán que adelantar de su bolsillo todos esos 20 céntimos que hoy se descuenten a los clientes por cada litro de gasolina, lo que en muchísimos casos supone miles de euros cada día, como nos cuenta Liborio Porteros, gerente de una gasolinera en Madrid.

Pues todo esto, el tener que adaptar por un lado el sistema informático y por otro, el tener que adelantar la bonificación, ha provocado que algunas estaciones de servicio no hayan podido hoy abrir porque no pueden asumir esta nueva situación.

Ante las críticas de las gasolineras, desde Hacienda se han puesto las pilas y hoy ya se puede pedir la devolución del dinero a través del formulario que la Agencia Tributaria ha colgado en su web. Supuestamente deberían cobrarlo la semana que viene. Si no es así, van a tener un buen problema.

En cualquier caso el sector de las gasolineras se quejan de que no les han dado tiempo para adaptarse, que esta medida se tenía que haber tomado con más tiempo, como han hecho en otros países.