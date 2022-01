Pilar García Muñiz: "Roza el milagro. Pedro Sánchez y Pablo Casado han mantenido una conversación telefónica"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en horas decisivas para evitar un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Para ello diplomáticos de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania se reúnen este mediodía en París, cuatro países que forman el denominado cuarteto de Normandía y que van a tratar de rebajar la tensión. Es un grupo que se formó en 2014, precisamente, tras la ocupación de la Península de Crimea por parte de Rusia.

El presidente francés Emmanuel Macron, cree que todavía hay espacio para la diplomacia, y por eso va a hablar por teléfono con su homólogo ruso este viernes, con el mismísimo Vladimir Putin.

Precisamente antes de ese día, pasado mañana, la OTAN y EEUU deben contestar a las exigencias de Moscú que pide que Ucrania no ingrese en la Alianza Atlántica y que ésta no siga su expansión hacia el este. Imposiciones que desde la OTAN, no pueden asumir.

Creen que lo que busca Rusia es rebobinar 30 años en la historia y para ello no duda en pisotear los acuerdos internacionales que han firmado en esta 3 décadas. Ha recordado que en 1997 Rusia suscribió que la OTAN pudiera seguir expandiéndose, algo que Moscú ahora rechaza y que pone como condición para no entrar en Ucrania.

Desde la OTAN apuestan por reconducir la situación con diálogo pero también con medidas de disuasión como una mayor presencia militar en el este y sureste de Europa. También han insistido en que las tropas de la OTAN no entrarán en Ucrania en caso de una invasión de Rusia. No podrían hacerlo porque Ucrania no forma parte de la alianza. Pero cada país miembro si podría mandar refuerzos a título individual.

Mientras el ministro de Asuntos Exteriores ha comparecido en el Congreso para hablar de la postura de nuestro gobierno en esta crisis. José Manuel Albares apuesta por el diálogo pero al mismo tiempo defiende la disuasión. Ve la posición rusa como una amenaza para la paz y ha advertido de sanciones con un coste masivo si Moscú no respeta la soberanía de Ucrania.

Albares dijo que no estamos en un escenario de guerra...curiosamente mientras el alto representante de la UE para política exterior, Josep Borrell, aseguraba que nos encontramos en el momento más peligroso tras la Guerra Fría.

Y en este escenario tenemos una ultima hora que roza el milagro... Pedro Sánchez y Pablo Casado han mantenido una conversación telefónica, han hablado después de un año sin llamarse y un año y medio sin reunirse.

Ha sido el lider del PP el que ha llamado a Sánchez para subrayarle el apoyo en la crisis de Ucrania en el marco de la OTAN y para pedirle una comparecencia en el Congreso. Sanchez no ha perdido la ocasión para pedirle el apoyo para sacar ladelante la reforma Laboral y ha pedido a Casado que deje de cuestionar el reparto de los fondos europeos. Estamos en lo de siempre, pero por lo menos, han hablado que es lo que se espera de ellos...