Pilar García Muñiz: “EL PSOE va a tirar del clásico "que viene la ultraderecha"”

Audio

El Partido Popular ha puesto a cocer a fuego lento los pactos con VOX en las autonomías. Si todo llega a buen puerto en las negociaciones Aragón, La Rioja, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana cambiarán de signo político gracias a estos acuerdos. En Cantabria, el PP lo tiene más fácil porque el Partido Regionalisa de Revilla se ha echado a un lado para facilitar un gobierno sin necesidad de VOX.





Los parlamentos autonómicos se empezarán a constituir a partir del 13 de junio y está claro que todas las estas negociaciones van a coincidir con la campaña electoral. Ya hemos comentado que cada imagen del PP con VOX va a ser utilizada en su contra por parte del PSOE con el clásico “que viene la ultraderecha”. De hecho, hace tan solo unos minutos, Pedro Sanchez ha tirado ya de este argumento frente a sus diputados en el Congreso.

Esto es verdad. Pero tambien es verdad que durante esta campaña para las generales vamos a ver cómo varios varones y alcaldes socialistas van dejando el poder en beneficio del PP. Y esta imagen también erosiona al PSOE porque evidencia, en la práctica, la debacle en las municipales y autonómicas.





Para cualquier partido es muy dificil de gestionar la imagen de la derrota. Por ejemplo la noche electoral vimos al todavía presidente Extremeño, Guillermo Fernandez Vara, lanzar un mensaje de despedida.

Esta imagen, de un Vara abatido, es demoledora para los ánimos del votante socialista. Ver como uno de los capitanes abandona el barco porque no hay remedio. Lo curioso es que Vara no ha tardado ni 48 horas en desdecirse para anunciar que ahora si aspira a seguir gobernando Extremadura.





Bueno, la gente en la vida cambia de opinión. Pero el giro coincide con la convocatoria de elecciones generales de Pedro Sánchez...

No es descabellado pensar que a Fernández Vara le han hecho subir de nuevo al barco porque no se puede movilizar al voto con un estado de ánimo por los suelos. Así que, si no estás contento, toca hacer de tripas corazón y al mal tiempo... poner buena cara.

Lo cierto es que los varones del PSOE no están para muchas fiestas. NO está el ánimo para mítines. NI siquiera para los que aguantan el poder por poco, como el castellano manchego Emiliano García Page. Esta mañana, con Herrera en COPE, Page reconocía indirectamente que han pagado el pato de las políticas de Sánchez.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pues ese otro destinatario, acaba de convocar elecciones generales. A buen entendedor pocas palabras bastan.